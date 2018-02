ROMA – Il web, dove attivisti, blogger, twittatori seriali combattono senza esclusioni di colpi una guerra politica con altri mezzi, è un campo minato, specie durante la campagna elettorale: basta un post sbagliato – perché volgare, violento, discriminatorio e quant’altro – per rovinare una reputazione personale e danneggiare la parte che si voleva difendere. Tutto vero, e infatti i partiti cercano di correre ai ripari preventivamente, istruendo militanti e amministratori sul corretto uso del mezzo.

Al Teatro Eliseo di Roma quelli del Pd hanno per questo motivo ascoltato la lezione di professionisti, web master si chiamano, che hanno diffuso un codice di regole (niente di particolarmente tecnologico, giusto una spruzzata di buon senso) da seguire sul web. Tra queste regole, fa sorridere che ci sia l’avvertenza di evitare di smanettare sulla tastiera quando non si è lucidi, cioè “non scrivete post, se siete affamati o ubriachi”: da cui un “no alcol quando twittate”, un po’ sulla falsariga delle campagne di prevenzione tipo “don’t drink and drive”, non bere se devi guidare.

Giusto, sacrosanto, ma anche naif e ingenuo, segnalano i primi commenti ironici, ovviamente social. O forse, no, data l’ormai famigerata “prevalenza del cretino” social, certi consigli aiutano: “Se dovete scrivere un post terribilmente aggressivo, fatelo in Word. Poi alzatevi, andate in cucina, mangiate biscotti e bevete latte, poi tornate al computer e al 99 per cento non lo pubblicherete”. Una volta sarebbe bastato contare fino a 10, anche tra un drink e l’altro.

I web master dividono la produzione di comunicazione digitale in tre modalità distinte: la modalità Voltaire, quella preferibile, la modalità Pablo Escobar. va da sé la più pericolosa, la modalità Game of Thrones.