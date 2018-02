ROMA – Ecco l’elenco completo dei candidati in lista per Noi con l’Italia – Udc al Senato nei collegi uninominali per le elezioni 2018.

ABRUZZO ABRUZZO – 01 01 – PESCARA 1 DI NINO ANTONELLA ABRUZZO ABRUZZO – 01 02 – L’AQUILA 1 QUAGLIARIELLO GAETANO BASILICATA BASILICATA – 01 01 – POTENZA PEPE PASQUALE CALABRIA CALABRIA – 01 01 – CROTONE ALTILIA EMANUELA CALABRIA CALABRIA – 01 02 – COSENZA CALIGIURI FULVIA MICHELA CALABRIA CALABRIA – 01 03 – CATANZARO AIELLO PIETRO CALABRIA CALABRIA – 01 04 – REGGIO DI CALABRIA SICLARI MARCO CAMPANIA CAMPANIA – 01 01 – BENEVENTO LONARDO ALESSANDRINA CAMPANIA CAMPANIA – 01 02 – CASERTA PETRENGA GIOVANNA CAMPANIA CAMPANIA – 01 03 – AVELLINO GALATI GIUSEPPE CAMPANIA CAMPANIA – 02 04 – GIUGLIANO IN CAMPANIA BENEDUCE FLORA CAMPANIA CAMPANIA – 02 06 – CASORIA ROMANO GIUSEPPE DETTO GIOSY CAMPANIA CAMPANIA – 02 07 – NAPOLI – CIRCOSCRIZIONE 7 SAN CARLO ALL’ARENA GUANGI SALVATORE CAMPANIA CAMPANIA – 02 08 – NAPOLI – CIRCOSCRIZIONE 19 FUORIGROTTA RUSSO ANGELA CAMPANIA CAMPANIA – 03 05 – PORTICI TESTA NUNZIO FRANCESCO CAMPANIA CAMPANIA – 03 09 – TORRE DEL GRECO RIVELLINI CRESCENZIO CAMPANIA CAMPANIA – 03 10 – SALERNO MARRAZZO PASQUALE CAMPANIA CAMPANIA – 03 11 – BATTIPAGLIA SPINELLI COSTABILE EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 01 – RIMINI 12 BARBONI ANTONIO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 02 – RAVENNA 12 ALBERGHINI MASSIMILIANO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 03 – FERRARA 12 BALBONI ALBERTO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 04 – BOLOGNA 12 BRUNELLI ELISABETTA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 05 – MODENA 12 CORTI STEFANO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 06 – REGGIO NELL’EMILIA 12 BELLOCCHI CLAUDIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 07 – PARMA 12 SAPONARA MARIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 08 – PIACENZA 12 PISANI PIETRO FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 01 – TRIESTE 2 STABILE LAURA FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 02 – UDINE 2 CIRIANI LUCA LAZIO LAZIO – 01 01 – ROMA – QUARTIERE GIANICOLENSE IADICICCO FEDERICO LAZIO LAZIO – 01 02 – ROMA – QUARTIERE TUSCOLANO CACCIAMANI MARIA GRAZIA LAZIO LAZIO – 01 03 – ROMA – QUARTIERE PORTUENSE BINETTI PAOLA LAZIO LAZIO – 02 04 – ROMA – QUARTIERE COLLATINO MENNUNI LAVINIA LAZIO LAZIO – 02 05 – VITERBO BATTISTONI FRANCESCO LAZIO LAZIO – 02 06 – GUIDONIA MONTECELIO FUSCO UMBERTO LAZIO LAZIO – 03 07 – FROSINONE RUSPANDINI MASSIMO LAZIO LAZIO – 03 08 – ROMA – FIUMICINO REGIMENTI LUISA LAZIO LAZIO – 03 09 – LATINA FAZZONE CLAUDIO LAZIO LAZIO – 03 10 – VELLETRI SACCONE ANTONIO LIGURIA LIGURIA – 01 01 – SAVONA RIPAMONTI PAOLO LIGURIA LIGURIA – 01 02 – GENOVA – UNITÀ URBANISTICA SAN FRUTTUOSO VACCAREZZA ANGELO LIGURIA LIGURIA – 01 03 – GENOVA – LA SPEZIA PUCCIARELLI STEFANIA LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 16 – PAVIA CENTINAIO GIAN MARCO LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 17 – CREMONA GARNERO SANTANCHE’ DANIELA LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 18 – MANTOVA RAUTI ISABELLA LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 12 – BERGAMO GALLONE MARIA ALESSANDRA LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 13 – TREVIGLIO PERGREFFI SIMONA LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 14 – BRESCIA PAROLI ADRIANO LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 15 – LUMEZZANE BORGHESI STEFANO LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 08 – LECCO FAGGI ANTONELLA LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 09 – CANTÙ RONZULLI LICIA LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 10 – COMO RIVOLTA ERICA LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 11 – VARESE CANDIANI STEFANO LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 01 – MILANO – AREA STATISTICA 84 PAGLIUCA LUIGI LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 02 – MILANO – AREA STATISTICA 74 CANTU’ MARIA CRISTINA LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 03 – MILANO – LEGNANO SCIASCIA SALVATORE LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 04 – ROZZANO LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 05 – COLOGNO MONZESE PELLEGRINI EMANUELE LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 06 – MONZA CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 07 – SESTO SAN GIOVANNI ROMANI PAOLO MARCHE MARCHE – 01 01 – PESARO 12 BONFRISCO ANNA MARCHE MARCHE – 01 02 – ANCONA 12 PAZZAGLINI GIULIANO MARCHE MARCHE – 01 03 – ASCOLI PICENO 12 CIRIACI GRAZIELLA MOLISE MOLISE – 01 01 – CAMPOBASSO IORIO ANGELO MICHELE PIEMONTE PIEMONTE – 01 01 – SETTIMO TORINESE 8 TIRABOSCHI MARIA VIRGINIA PIEMONTE PIEMONTE – 01 02 – MONCALIERI 8 CASOLATI MARZIA PIEMONTE PIEMONTE – 01 03 – TORINO – COLLEGNO 8 FERRERO ROBERTA PIEMONTE PIEMONTE – 01 04 – TORINO – ZONA STATISTICA 61 8 GOBETTI PAOLA PIEMONTE PIEMONTE – 02 05 – NOVARA 8 NASTRI GAETANO PIEMONTE PIEMONTE – 02 06 – VERCELLI 8 PICHETTO FRATIN GILBERTO PIEMONTE PIEMONTE – 02 07 – ALESSANDRIA 8 BERUTTI MASSIMO VITTORIO PIEMONTE PIEMONTE – 02 08 – CUNEO 8 PEROSINO MARCO PUGLIA PUGLIA – 01 01 – BARI 9 MELCHIORRE FILIPPO PUGLIA PUGLIA – 01 02 – ALTAMURA 9 MINUTO ANNA CARMELA PUGLIA PUGLIA – 01 03 – ANDRIA 9 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO PUGLIA PUGLIA – 01 08 – FOGGIA 9 SPEZZATI ANTONELLA PUGLIA PUGLIA – 02 04 – BRINDISI 9 SCATIGNA TOMMASO PUGLIA PUGLIA – 02 05 – LECCE 8 VITALI LUIGI PUGLIA PUGLIA – 02 06 – NARDÒ 9 CARIDDI LUCIANO PUGLIA PUGLIA – 02 07 – TARANTO 9 FRANCAVILLA MARIA SARDEGNA SARDEGNA – 01 01 – CAGLIARI 6 BASCIU MARIA CHIARA SARDEGNA SARDEGNA – 01 02 – NUORO 6 PALERMO LORENZO SARDEGNA SARDEGNA – 01 03 – SASSARI 6 MORO ANTONIO SICILIA SICILIA – 01 01 – PALERMO – RESUTTANA-SAN LORENZO TANTILLO GIULIO SICILIA SICILIA – 01 02 – PALERMO – BAGHERIA BONAFEDE ESTERINA SICILIA SICILIA – 01 03 – MARSALA SCILLA ANTONINO SICILIA SICILIA – 01 04 – AGRIGENTO GIAMBRONE VINCENZO SICILIA SICILIA – 01 05 – GELA CANDURA GIOVANNA SICILIA SICILIA – 02 06 – MESSINA PAPATHEU URANIA GIULIA ROSINA SICILIA SICILIA – 02 07 – ACIREALE ATTAGUILE ANGELO SICILIA SICILIA – 02 08 – CATANIA STANCANELLI RAFFAELE SICILIA SICILIA – 02 09 – SIRACUSA MUTI MARIELLA TOSCANA TOSCANA – 01 01 – FIRENZE BAGNAI ALBERTO TOSCANA TOSCANA – 01 02 – SESTO FIORENTINO SCARPATI STEFANIA TOSCANA TOSCANA – 01 03 – PRATO LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO TOSCANA TOSCANA – 01 05 – LUCCA MALLEGNI MASSIMO TOSCANA TOSCANA – 02 04 – AREZZO NISINI TIZIANA TOSCANA TOSCANA – 02 06 – PISA SBRANA ROSELLINA TOSCANA TOSCANA – 02 07 – LIVORNO BERARDI ROBERTO TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 01 – BOLZANO/BOZEN BESSONE MASSIMO TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 02 – MERANO/MERAN GERMONTANI MARIA IDA TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 03 – BRESSANONE/BRIXEN TOSS MARIA CRISTINA TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 04 – TRENTO DE BERTOLDI ANDREA TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 05 – ROVERETO CONZATTI DONATELLA TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 06 – PERGINE VALSUGANA TESTOR ELENA UMBRIA UMBRIA – 01 01 – PERUGIA ZAFFINI FRANCESCO UMBRIA UMBRIA – 01 02 – TERNI TESEI DONATELLA VENETO VENETO – 01 01 – VENEZIA 12 ALBERTI MARIA ELISABETTA IN CASELLATI VENETO VENETO – 01 02 – BELLUNO 12 FREGOLENT SONIA VENETO VENETO – 01 03 – TREVISO 12 CANDURA MASSIMO VENETO VENETO – 01 04 – ROVIGO 12 TOFFANIN ROBERTA VENETO VENETO – 02 05 – PADOVA 12 DE POLI ANTONIO VENETO VENETO – 02 06 – BASSANO DEL GRAPPA 12 GHEDINI NICCOLO’ VENETO VENETO – 02 07 – VICENZA 12 STEFANI ERIKA VENETO VENETO – 02 08 – VERONA 12 TOSATO PAOLO VENETO VENETO – 02 09 – VILLAFRANCA DI VERONA 12 BERTACCO STEFANO