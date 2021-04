Nuovo Dpcm PDF della bozza: ecco cosa cambia da lunedì 26 aprile per le regioni in zona gialla

Pranzi e cene al ristorante al tavolo, ma solo all’aperto; sport di contatto permessi (ma sempre all’aperto), riapertura delle piscine e delle palestre, dei musei e dei cinema, dei teatri e degli stadi, ma con capienza ridotta: sono alcune delle novità presenti nella bozza del nuovo Dpcm (di cui qui potete scaricare il PDF) con le misure a partire dal prossimo 26 aprile.

Bozza nuovo Dpcm PDF: cosa cambia per le regioni gialle

Le novità più importanti, comunque, riguardano solo le regioni in zona gialla: se si resta arancioni, o peggio ancora rossi, non cambia nulla, fatta eccezione per il capitolo scuola.

Ma quella che è forse la novità maggiore riguarda gli spostamenti tra regioni: se gialle, ci si potrà spostare liberamente anche per turismo, mentre se arancioni o rosse sarà necessario il pass che attesti o l’avvenuta vaccinazione anti Covid, o la guarigione dalla malattia oppure un tampone, test antigenico o molecolare negativo, eseguito nelle 48 ore precedenti.

Da maggio, poi, si potrà andare a trovare parenti e amici in quattro, e non più in due, e nei centri commerciali anche il sabato e la domenica.

Bozza nuovo Dpcm PDF: le novità da giugno

E poi da giugno si tornerà a mangiare al ristorante anche al chiuso, seppure solo a pranzo, fino alle 18, e si potrà andare in palestra.

Ripartiranno anche gli eventi e le competizioni agonistiche di interesse nazionale, di sport individuali o di squadra, con capienza non superiore al 25% e con un numero di spettatori che comunque non potrà superare i 1.000 per gli impianti all’aperto e i 500 per gli impianti al chiuso.

Le misure del nuovo Dpcm di cui qui alleghiamo la bozza in PDF saranno, se confermate, valide fino al 31 luglio, giorno fino al quale verrà anche prorogato lo stato di emergenza.

DL-COVID-riaperture-bozza