AVELLINO – A 91 anni Ciriaco De Mita è stato confermato sindaco di Nusco, il borgo altirpino dove l’ex presidente del Consiglio e per otto anni segretario della Dc è nato il 2 febbraio del 1928 e nel quale ha sempre mantenuto la residenza. De Mita ha infatti battuto con il 60% dei voti (409 di distacco), Francesco Biancaniello, 50 anni, avvocato sostenuto dal Partito democratico.

Cinque anni fa De Mita venne eletto con il 77,3% dei voti. “E’ stato un impegno – dice De Mita subito dopo la proclamazione – dettato all’inizio più dall’istinto che dalla ragione. In una situazione di non politica, come quella determinatasi ad Avellino, che rischiava di prevalere anche a Nusco. Ma il dialogo che ho avuto con le persone ha cambiato l’orientamento”.

La spinta a ricandidarsi era stata provocata anche dalla rottura con il consigliere regionale di “Italia E’ Popolare”, Maurizio Petracca, che ad Avellino ha deciso di sostenere il candidato sindaco Luca Cipriano con una lista composta da ex demitiani e esponenti che si sono allontanati dal Pd.

Proprio in seguito a questa rottura, De Mita ha deciso di non presentare per la prima volta una sua lista nel capoluogo irpino. Certamente farà sentire il peso della sua opinione nel ballottaggio che nel capoluogo si profila tra Luca Cipriano, sostenuto anche dal Pd oltre che da Petracca, e Gianluca Festa, dirigente provinciale del Pd in rotta con i dirigenti irpini del partito: “La storia di Avellino – sottolinea De Mita – è sempre singolare. Come è accaduto, non c’è disegno politico ma una iniziativa che non si spiega e non si traduce in futuro”.

Un anno fa ad Avellino vinse il sindaco Vincenzo Ciampi del M5S, poi sfiduciato: oggi i pentastellati sono indietro e a contendersi la guida del Comune saranno con ogni probabilità due coalizioni di centrosinistra. Nella prossima consiliatura, il primo problema nell’agenda del riconfermato sindaco di Nusco è la costruzione e lo sviluppo della Città dell’Alta Irpinia, il progetto pilota finanziato dalla Regione Campania che vede proprio De Mita alla presidenza: “Dobbiamo continuare a spiegare – aggiunge l’ex leader Dc – che le difficoltà non sono sempre di chi è chiamato a gestire. C’è una condizione più generale che riguarda l’equilibrio delle aree interne della Campania e del Mezzogiorno che va affrontato con risolutezza dai governi centrali. La politica che annuncia – conclude De Mita in riferimento al risultato conseguito dal M5s alle elezioni europee – ha dimostrato di non produrre”. (Fonte: Ansa)