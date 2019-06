ROMA – I Giochi Invernali del 2026 vengono assegnati all’Italia e Virginia Raggi, via Twitter, si complimenta: “Olimpiadi invernali del 2026 si faranno in Italia. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Congratulazioni ai colleghi sindaci Sala e Ghedina, buon lavoro”. Ma come complimenti? La Raggi, il sindaco di Roma del Movimento 5 Stelle che disse no alle Olimpiadi a Roma ora si complimenta per l’assegnazione delle Olimpiadi a Milano e Cortina?

Ma non erano bruttissime e cattivissime le Olimpiadi? “Le Olimpiadi – disse all’epoca Raggi Virginia – non vogliamo che vengano usate come pretesto per una nuova colata di cemento in città. Diciamo No alle Olimpiadi del mattone”. A Roma no, a Milano sì. Eppure a Roma c’era proprio la Raggi. Chi meglio di lei avrebbe potuto controllare contro il mattone malvagio. Che sia la Raggi una infiltrata dell’esercito celtico-leghista?

Sui social, naturalmente, i complimenti della Raggi non sono passati inosservati.

“Nulla rende così plasticamente l’idea dell’incapacità di governare – scrive l’account “Yoda” – come la solitudine, lo spiazzamento e l’ipocrisia di Chiara Appendino, Virginia Raggi e dell’intero M5s di fronte alla festa per #MilanoCortina2026″.

Salva Giansi, sempre su Twitter, la prende con filosofia: “Dopo le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina e le congratulazioni, Virginia Raggi rilancia: Roma Capitale si candida ad organizzare le Olimpiadi della monnezza 2019. Siamo pronti”. Tutti pronti. Sulla monnezza Roma ha ormai pochi rivali al mondo.

La prende con filosofia anche “Osho” che dalle pagine del “Tempo” a Virginia Raggi fa dire: “E mica è corpa mia se qui ‘a neve ‘n attacca”.

Fonte: Twitter, Il Tempo.