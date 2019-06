Oliviero Toscani: “Il figlio di Salvini, se è intelligente, si vergogna di lui”

ROMA – “Dove ci sono migranti c’è ricchezza e civiltà, chiudere le frontiere è da cretini. Salvini e la Sea Watch? E’ vergognoso, passerà alla storia. Chi non lascia entrare la barca passerà veramente alla storia come un mentecatto. Non vorrei essere suo figlio proprio. Non lo invidio proprio, pensa uno che passerà alla storia così. Già sicuramente a scuola si vergogna. Se è un ragazzo intelligente, di sicuro”. Lo dice Oliviero Toscani a La Zanzara su Radio 24 parlando del caso Sea Watch, la nave Ong ferma da giorni a un miglio da Lampedusa con a bordo 42 migranti.

“Questo – aggiunge – non è un paese normale. Un paese che fa una roba così non è normale. Quando c’è una nave con su disperati, gente che viene dal mare, esistono delle regole umanitarie che vanno al di là…”. Se quindi uno Stato dice non devi entrare io me ne devo fottere ed entrare lo stesso?: “Ma Cruciani, quando diventerai civile? Questi se ne stanno fottendo? Ma è logico, me ne fotterei anche io. Sarei già entrato”.

La Meloni dice che la nave va affondata: “E’ tipico della Meloni. E’ logico. La Meloni può dire solo una stupidaggine simile. Peccato non ci sia su lei con tutti i suoi Fratelli d’Italia. E’ una vera fascista. Affondare la nave è una cosa peggiore del fascismo, nel 2019 una roba così dopo quello che abbiamo vissuto, è tremendo”.

Perché non accogli questi 42 a casa tua?: “Ma che ragionamento è? E’ un ragionamento da coglione. Non è che vengano qui per venire a casa mia. Vengono qui perché vogliono andare in un paese civile”. “La democrazia – aggiunge Toscani – è la dittatura della maggioranza. In questo momento abbiamo una maggioranza imbecille ed abbiamo una democrazia imbecille. Abbiamo dunque una maggioranza di imbecilli? Sì, sicuro. Secondo me lo sono”. Dunque fai il tifo per questa comandante della Sea Watch?: “Io non faccio nessun tifo. Ma non vorrai mica confrontarla con Salvini? Ha un altro livello di qualità culturale e umana. Salvini dice che è una sbruffoncella? Pensa un po’ chi parla, mamma mia. Salvini ha 45 anni, ma cosa ha fatto? Un cazzo. Niente, non ha nessun talento. Se non quello per rompere i coglioni. E poi la Lega non è un partito, ma diarrea”. E poi conclude: “Dove c’è la civiltà, c’è la migrazione. Dove c’è migrazione c’è civiltà, cultura e ricchezza. Chi chiude le frontiere è cretino. Rimane povero”. (Fonte La Zanzara).