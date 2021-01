Oliviero Toscani: “I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Chi vota Salvini e Meloni è un po’ ignorante”

“I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Il vaccino contro il Covid è la cosa più civile del mondo. Deve essere obbligatorio come quando alle elementari era obbligatorio quello contro il vaiolo. Chi non vuole farlo è un cretino e un incosciente, bisogna farlo per educazione verso se stesso e gli altri”. Intervistato dalla Zanzara, il fotografo Oliviero Toscani se la prende con i no vax:

“La gente deve fare il vaccino – aggiunge Toscani – come deve pagare le tasse. Se non lo fai sei un delinquente. Chi non lo vuole fare è un delinquente”.

Oliviero Toscani: “Io non farei entrare un non vaccinato in un posto pubblico”

“Viviamo in una società – dice ancora – e non sei libero di fare quello che vuoi. Ci sono dei paletti”.

Io per esempio non voglio vaccinarmi, dice Cruciani: “Verremo lì, ti leghiamo e ti portiamo a fare il vaccino”.

“Io non farei entrare un non vaccinato – dice Toscani – in alcun posto pubblico, nemmeno in un negozio. Non sei libero di non fare il vaccino, come quando vai per strada non sei libero di viaggiare sulla sinistra. Non vaccinarsi è un omicidio”.

Oliviero Toscani: “Con Salvini e Meloni sarebbe un disastro”

Ma se al governo ci fossero Salvini e la Meloni cosa accadrebbe?: “Mamma mia, avremmo le pezze al culo…”.

“Ci sarebbero più morti per Covid?: “Sicuro. Sarebbe un disastro, sono due che non sanno fare niente. Sparlano e basta. Avrebbero fatto gli errori di Trump e Boris Johnson”.

Chi vota per la Meloni e Fratelli d’Italia come li definisci? “Poco istruiti, un po’ ignoranti, sì, sì…”. Poi, da tifoso interista parla della vicenda Ibrahimovic-Lukaku: “Ibrahimovic? E’ uno zingaro maleducato, poverino. Per me quella cosa che ha detto è discriminatoria di un certo modo di vivere. E’ un primitivo, ed è stato castigato”.