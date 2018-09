Oliviero Toscani contro Salvini: “In copertina sul Time. Come Hitler e Mussolini”

ROMA – Intervistato dalla Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Oliviero Toscani se la prende con Matteo Salvini: “E’ finito nella copertina di Time? Voi non sapete quante persone importanti sono andate in copertina sul Time, anche Hitler e Mussolini, non c’entra assolutamente nulla. Le cose che dice Salvini sono come una scoreggia, una scoreggia non può parlare, e le scoregge puzzano”.

“Gli italiani – dice Toscani – hanno sempre bisogno del “duce”, che sia rosso, che sia nero, adesso abbiamo il duce verde. Gli italiani hanno bisogno del Duce, come da giovani abbiamo bisogno della mamma, di uno che voglia loro bene, dia loro sicurezza. Hanno bisogno di una mamma“.

Su Genova, Oliviero Toscani, non commenta: “Se me la sento di scagionare completamente i Benetton? Io non posso dir niente”.

Infine Oliviero Toscani se la prende col ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: “Quel Toninello del ca**o, dice che bisogna mettere una piastrella, pensa che un ponte sia un cesso pubblico. Ha capito tutto. Credete che ci sia un interesse a far cadere il ponte perché lo dice quello lì che fa finta di fare il ministro con quella faccia lì da bergamasco?”.