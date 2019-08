ROMA – “Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi ‘signori’ tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l’Italia. Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo”. Lo scrive in un tweet il ministro dell’Interno Matteo Salvini replicando al tweet della Ong spagnola Open Arms.

“Miserabile – aveva scritto la Ong spagnola – è chi utilizza 107 esseri umani ‘senza nome’ e dei volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore”.

La Procura di Agrigento intanto sta valutando quanto è emerso dall’ispezione effettuata ieri sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave dove si trovano 107 naufraghi. I migranti sono ammassati sul ponte dell’imbarcazione, dormono per terra senza alcun materassino, si coprono con lenzuoli e tovaglie, e secondo la Ong sono psicologicamente stremati. Secondo la relazione dei medici del Cismo ci sarebbero casi di scabbia ma non ci sono al momento conferme istituzionali al riguardo. E’ certo, invece, che ancora non è stata disposto alcuno sgombero. Per 107 migranti, quelli rimasti sulla nave dopo lo sbarco dei minori di ieri, è il 17° giorno a bordo, con la Open Arms ancora sulla fonda di Lampedusa, di fronte Cala Francese.

Fonte: Ansa.