Paola Ansuini capo comunicazione di Mario Draghi a Palazzo Chigi: dopo Casalino basta social

Mario Draghi chiama Paola Ansuini per la comunicazione di Palazzo Chigi: dopo Rocco Casalino basta ai social network e si parla solo se c’è qualcosa da dire, con stile istituzionale.

Ansuini era già stata al fianco del neo presidente del Consiglio Draghi in Banca d’Italia e Financial Stability Board.

Non solo Paola Ansuini: il precedente di Betty Olivi

Quella di Paola Ansuini non è la prima volta di una donna alla comunicazione di Palazzo Chigi. Durante la presidente del Consiglio di Mario Monti questo ruolo era stato ricoperto da Betty Olivi.

Chi è Paola Ansuini, capo della comunicazione di Mario Draghi

Secondo quanto riferisce la Repubblica, Ansuini ha quattro figli e un cane. Ama la lettura e la musica classica, in particolare Johann Sebastian Bach.

Laureata in Scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, nel 1998 Paola Ansuini è entrata in Banca Centrale. Fino al 2000 è stata vice capo della delegazione di Bankitalia a Bruxelles.

Nel 2001 è tornata a Roma per coordinare la campagna di informazione per l’introduzione dell’euro. Dopo le dimissioni di Antonio Fazio da governatore della Banca d’Italia nel 2006, Ansuini segue la comunicazione del nuovo governatore Mario Draghi e lo segue con lo stesso compito anche nel Financial Stability Board presieduto sempre dall’allora governatore.

Tra i due, scrive Repubblica, rapporti di stima ma formali: si danno sempre del lei.