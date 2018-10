ROMA – Da onorevole alla Camera dei deputati con una laura in Scienze Politiche e master in biblioteconomia a tassista. Per scelta e convinzione. Paola Bragantini, torinese, classe 1974, ha deciso di non rinunciare alla vita politica – ha cominciato da consigliere Pd al Comune – ma ha optato per un’altra carriera. Dentro una cooperativa, in un ambito prettamente maschile, ma che a lei piace e le offre l’indipendenza e la sicurezza economica.

Bibliotecaria, in effetti, per lei faceva rima con precaria. La sconfitta politica del 4 marzo per una manciata di voti (159) nel collegio senza paracadute non l’ha buttata giù. Anzi. “Non avendo un lavoro a tempo indeterminato – racconta a La Repubblica – dovevo immaginare una nuova attività al contrario di altri miei colleghi che sono tornati nei loro uffici o studi. A me il taxi è sempre piaciuto, mi ha sempre attirato, fin da bambina. Forse sarà per questo che i miei genitori non sono rimasti stupiti dalla decisione”.

Coerente con il suo temperamento da secchiona, ha studiato, ha sostenuto un paio di esami e ottenuto la licenza. Fra poco risponderà alle chiamate del radiotaxi. Un consiglio ai suoi futuri clienti: evitare commenti quanto mai inopportuni contro la Casta.