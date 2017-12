ROMA – “Boschi? Io non ho mai avuto problemi in politica in quanto donna”. Queste le parole di Paola Taverna di M5S, intervenuta mercoledì mattina ai microfoni di ECG, il programma di Radio Cusano Campus.

Paola Taverna sul caso Boschi dice: “Io l’ho detto quando la Boschi ha fatto il confronto a otto e mezzo. Quella non era un’intervista, era una confessione. Ha parlato di Banca Etruria con tutti, le mancano solo il panettiere e il fornaio. Non c’è nulla da aggiungere, ha confessato quello immaginavamo, si è interessata di una vicenda che la riguarda personalmente in un palese conflitti d’interesse”.

Su quanto detto dalla Boschi a Travaglio Paola Taverna risponde: “Il ‘lei mi attacca perchè sono donna’? Stendiamo un velo pietoso. Io non ho avuto difficoltà nel mio percorso politico in quanto donna, il Movimento Cinque Stelle è l’unico a non accettare le quote rosa e abbiamo dimostrato di essere il Movimento che all’interno delle istituzioni porta, senza le quote rosa, il più alto numero di esponenti femminili. In un momento così particolare dove si parla di femminicidi e di violenze, sentir utilizzare il fatto di essere donna per trovare la simpatia degli elettori quando un giornalista sta parlando con un ministro e sta discutendo delle situazioni che nulla riguardano il sesso, l’ho trovato veramente svilente”.

Su Berlusconi: “Berlusconi…Berlusconi…Noi siamo entrati nel momento dell’antiberlusconismo, gli italiani ahimè hanno memoria bene, veniamo da 20 anni di governo Berlusconi, quest’uomo condannato ha distrutto lo Stato sociale. E’ sconvolgente immaginare di dover rifare una campagna elettorale contro Berlusconi. Rivedere lì Berlusconi che sventola foglietti senza sapere cosa ci sia scritto è incredibile, promette le cose che non ha mai fatto nei 20 anni che ha avuto di tempo”.

Su Salvini: “Dice che noi cambiamo idea troppo spesso? Lui, che pensa l’opposto di ciò che dice Berlusconi ma poi ci si allea per prendere due voti in più. Spero che quando questi politici parlano la gente li ascolti. Nel centrodestra ci sono tre partitini che si sono messi insieme solo per raccattare due voti in più. Qual è il programma di Salvini? Cacciare gli immigrati? Dice le stesse cose da 20 anni, quelle che gli servono per entrare nel Parlamento. Vuole stare all’opposizione”.