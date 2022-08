Parlamentarie M5s, chiuse le candidature: Di Battista, Casalino e Raggi non ci sono

E’ ufficiale: Rocco Casalino e Alessandro Di Battista non parteciperanno alle parlamentarie M5s. L’ex deputato romano e il portavoce di Giuseppe Conte non hanno presentato la propria autocandidatura per partecipare alle consultazioni online degli iscritti al Movimento.

Il termine per presentare la proposta di autocandidatura scadeva oggi, lunedì 8 agosto alle 14. All’appello manca anche Virginia Raggi, per lei vale il vincolo dei due mandati.

Parlamentarie M5s, Di Battista non si è iscritto a M5s

Su Di Battista era già stato chiaro l’ex premier Giuseppe Conte: “Non credo voglia partecipare a queste parlamentarie né rientrare nel Movimento. Se vorrà farlo ne parleremo, per me rimane sempre un interlocutore leale e privilegiato”, ha detto.

Fino a venerdì Di Battista non si era ancora iscritto al M5s e la possibilità di effettuare l’iscrizione era inibita nei giorni in cui le candidature sono state aperte. Ergo, l’ex parlamentare non è candidabile tramite la piattaforma.

Tuttavia resta aperta la possibilità per lui di un eventuale ripescaggio tra i capilista che saranno scelti dal leader Giuseppe Conte.

Parlamentarie M5s, Virginia Raggi fermata dal doppio mandato

Nessuna possibilità anche per Virginia Raggi, come spiegato dallo stesso Conte a Radio Capital: “Raggi rientra nel vincolo del doppio mandato”, ha detto, sottolineando che l’ex sindaca capitolina è attualmente “presidente della commissione dell’Expo” e sta “combattendo delle battaglie importanti a Roma”.

Parlamentarie M5s, il passo indietro di Casalino

Come anticipato dall’agenzia Adnkronos, all’appello manca anche il nome di Rocco Casalino. Il portavoce di Conte avrebbe deciso all’ultimo di non presentarsi alle parlamentarie.

Ha fatto sapere di essersi confrontato con numerosi big del Movimento e di aver scelto di fare un passo indietro. Subito dopo le dimissioni da premier di Conte, lo stesso Casalino si era detto pronto alla corsa per il Parlamento.

Si attende ora la lista ufficiale per il voto online del 16 agosto. Tra i big, nelle scorse ore, hanno già fatto sapere di essere in lizza l’ex prima cittadina di Torino Chiara Appendino e il ministro Stefano Patuanelli.