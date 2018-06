ROMA – Una cena segreta tra Luca Lanzalone l’avvocato vicino ai 5 Stelle e presidente dell’Acea, Luca Parnasi l’imprenditore al centro dell’inchiesta sullo stadio della Roma e l’attuale sottosegretario alla presidenza, il leghista Giancarlo Giorgetti, il 12 marzo a casa di Parnasi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ne riferiscono stamane alcuni quotidiani – tra gli altri, Repubblica, Corriere della sera, Stampa, Messaggero, Fatto quotidiano – basandosi sulle intercettazioni contenute nell’informativa dei Carabinieri di Roma, allegate agli atti dell’inchiesta sul presunto giro di tangenti per accelerare il progetto del nuovo stadio della Roma.

La cena doveva restare riservatissima. Il costruttore convocò il manager 5Stelle e il leghista appena otto giorni dopo il voto: “Stiamo super parati, se ci vedono siamo fatti”. Storicamente, presupposti e condizioni per l’inedito abbraccio politico Lega-M5S che condurrà al governo giallo-verde nascono in casa del costruttore romano.

La cena segreta era stata preparata da lunghe chiacchierate tra Parnasi e Lanzalone, il 9 marzo, con intermezzo di sms a Giorgetti. Sicuri di non essere intercettati, e guarda tu invece che fanno le microspie. I due si erano annusati a sufficienza sullo stadio, ma ora, una settimana dopo le elezioni, era il momento dello scambio di favori. Perciò Parnasi chiese a Lanzalone di presentargli Luigi Di Maio. Lanzalone: «Allora io vedo Luigi tutti i giorni, lo sento tre volte al giorno, l’ho visto due ore fa, lo risento domani mattina. Però in giro non lo dico, perché per la cosa che fai… parlare poco… con nessuno…». Parnasi: «Sai, io, guarda, su questo… ». Lanzalone: «Luigi è un po’ come… come Salvini… cioè molto chiuso il cerchio. Io, due, tre persone, punto… (La Stampa)