ROMA – E’ polemica sul web su Patrizia Prestipino, esponente romana del Pd candidata alla Camera dei Deputati. Un giornalista del Foglio ha pubblicato su Twitter una immagine tratta da un profilo social della candidata, che è una insegnante, che ritrae uno scambio di messaggi con alcuni ragazzi che si sono messi in posa, si vede nella foto, davanti a un manifesto del Pd.

“Boia chi molla prof” scrivono i giovani a didascalia dell’immagine. “Grandi i miei ragazzi – risponde Prestipino – Vi amo e grazie dell’incoraggiamento”. “In bocca al lupo prof” replicano ancora i quattro studenti.

“‘Sostegno a mamme per continuare la nostra razza’ aveva detto a luglio” ricorda sul suo profilo il giornalista facendo riferimento a una polemica di qualche mese fa che riguardava la stessa Prestipino. Poi, facendo riferimento allo slogan che appare sul manifesto, aggiunge: “Però ‘vota la cultura’, eh. Su Instagram, poi l’ha cancellata”.

La maggioranza dei commenti al tweet del giornalista sono critici nei confronti dell’esponente del Pd: “Un alunno che non sa cosa vuol dire boia chi molla è un gran bel fallimento professionale” scrive un utente. Un altro si rivolge direttamente a Matteo Renzi: “Siamo ancora in tempo per cambiarla”, mentre c’è chi sottolinea che ieri era il Giorno della Memoria. C’è anche però chi ha un atteggiamento comprensivo: “A me pare una trollata (una provocazione, ndr) di chi le ha inviato la foto e lei tanto ingenua da non rendersene conto”.