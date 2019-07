ROMA – Una messa per sostenere Carola Rackete e “tutte le donne di coraggio che mettono prima la legge di Dio rispetto alla legge degli uomini”. Così un prete della provincia di Pavia ha deciso di dedicare una messa a Carola e ricordare la missione cristiana. Tanto è bastato per spingere il ministro Gian Marco Centinaio, pavese, a rilanciare la notizia sui suoi social.

“Siamo in un paese libero quindi accetto (ma non condivido) la scelta di un prete della mia provincia di celebrare una messa per Carola – ha scritto il Ministro su Facebook- proprio perché siamo in un paese libero mi permetto di consigliare al prete di pensare un pochino di più ai propri parrocchiani anziché fare queste pagliacciate”.

Fonte: Agi, Facebook.