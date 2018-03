ROMA – Alleanza del Pd con il Movimento 5 Stelle sì o no? Il deputato Pd Michele Anzaldi su Huffington Post, fa una selezione molto sintetica e sommaria di quello che i leader del Movimento 5 stelle pensano del Pd.

Di Maio.

“Il Pd è impresentabile per sua stessa natura” (19 febbraio 2018); “Più farete crescere il Movimento e più l’inciucio non si potrà fare” (10 febbraio 2018); “Renzi è il capo degli impresentabilI” (24 febbraio 2018); “Il Pd è un ex partito” (16 febbraio 2018); “Impresentabili che hanno preso soldi da Buzzi e da Mafia capitale per le elezioni” (4 febbraio 2018); “De Luca jr è uno degli assassini politici della mia gente. L’inquinamento nella terra dei fuochi esiste per colpa dei politici del Pd e di FI che fanno affari con la criminalità organizzata” (17 febbraio 2018); “Il Pd? Escludo categoricamente qualsiasi alleanza. Spero di avere i voti per ignorarli” (2 febbraio 2018); “Il Pd è al centro di uno scandalo che coinvolge la gestione dei rifiuti e presunte tangenti prese dal figlio di De Luca, Roberto” (17 febbraio 2018).

Di Battista.

“Il Pd è un punto di riferimento del crimine” (5 febbraio 2018); “Il Pd è una banca, e come alcune banche gestisce in modo torbido i nostri soldi e piazza prodotti tossici come il Jobs Act e queste riforme costituzionali” (28 ottobre 2016); “Il Pd ha massacrato i lavoratori forse peggio di come lo abbia fatto la destra” (20 febbraio 2018); “L’Alto-Adige non è una discarica di rifiuti politici” (10 febbraio 2018); “O il M5S avrà tantissimi voti e riceverà l’incarico dal presidente della Repubblica o ci sarà un mega inciucio peggiore del 2013 che vedrà insieme D’Alema, il Pd derenzizzato, Forza Italia e la Lega con Maroni” (21 febbraio 2018); “Il Pd? Lo detestano tutti” (24 febbraio 2018); “Renzi è credibile come un mafioso” (10 maggio 2016); “Il bugiardello toscano ormai è politicamente morto, ucciso dalle sue stesse menzogne” (28 febbraio 2018).

Grillo e altri.