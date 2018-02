ROMA – Un bonus di 150 euro al mese per uscire di casa e un altro da 80 euro al mese per ogni figlio minore. Questi due punti del programma del Pd di Matteo Renzi in vista delle prossime elezioni. Quindi una sorta di allargamento degli ormai famosi ottanta euro a favore di ogni figlio a carico under 18 e alle partite Iva con reddito inferiore ai 26mila euro annui. Quattrocento euro al mese per ogni figlio nei primi tre anni di vita, al quale aggiungere sei mesi di corrispettivo (sotto forma di carta dei servizi) per il congedo di maternità, anche se la mamma torna al lavoro.

Quindi il “bonus anti-bamboccioni”. Un sostegno di 150 euro al mese per pagare l’affitto a tutti gli under 30 con un reddito inferiore ai trentamila euro l’anno. Una mossa che Renzi non fa ovviamente a caso. Eurostat dice infatti che fatta eccezione per la Slovacchia, l’Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di under 34 anni che vive ancora con i genitori: sono il 67,3 per cento contro la media europea del 47,9. In Germania sono il 43,1, in Francia il 34,5 per non dire della Danimarca, dove a quell’età sono meno di uno su cinque.

Nel programma Pd c’è anche il sì alla riduzione di altri due punti dell’Ires, già tagliata dal governo Renzi e oggi al 24 per cento. Presente anche il salario minimo e una riduzione strutturale del costo del lavoro.