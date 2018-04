ROMA – Un video di Andrea Marcucci del Pd definisce “quasi impossibile” l’accordo con il M5s è stato prima pubblicato, poi cancellato, dalla pagina Facebook ufficiale del Partito democratico. Il dettaglio è stato notato da alcuni parlamentari Pd, che osservano come adesso, a poco più di un’ora dall’incontro alla Camera con Roberto Fico, sulla pagina Dem campeggi in apertura l’intervista a Repubblica in cui Dario Franceschini invita al confronto con i Cinque stelle.

“La nostra disponibilità al confronto c’è. E’ Fico il candidato a premier del M5S? E’ lui che potrà far fare passi indietro molto rilevanti su temi su cui il M5S ha speso anni? Mi pare difficile, sarebbe per loro rinnegare gran parte del loro programma elettorale, e perderebbero parlamentari”. Lo ha detto a Radio Anch’Io il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, spiegando che “se ci fosse una disponibilità su tutto il fronte programmatico, andremo a sentire”.

“Se ci fosse una disponibilità su tutto il fronte programmatico…, mi pare difficile, ma andremo ad ascoltare – ha detto Marcucci – Poi bisogna capire se a fronte di una operazione del genere non perdono parlamentari. Se perdono anche solo 5 senatori la maggioranza non c’è più”.