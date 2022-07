Pensione dei parlamentari è salva, anche se le Camere sono state sciolte: ecco perché

Nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, Deputati e Senatori non perderanno il diritto alla pensione pro quota di questa legislatura, seppur per una manciata di giorni. Le norme che regolano le pensioni, visto che i vitalizi ricordiamo che non ci sono più, fanno parte di una forma pensionistica che scatta al 65esimo anno di età. Prevede che si maturi il diritto della quota per i cinque anni della legislatura, quando questa è arrivata a 4 anni, sei mesi e un giorno. La data fatidica è il 24 settembre, praticamente il giorno prima delle elezioni.

Ma se le Camere sono state sciolte ieri, perché ancora la pensione?

Tuttavia nella Costituzione (articolo 61, secondo comma) si afferma che “finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”. Tanto è vero che queste esaminano eventuali decreti urgenti emanati nel frattempo o altri atti necessari del governo, come decreti legislativi di attuazione delle deleghe. Le prossime elezioni si svolgeranno il 25 settembre e le nuove camere si insedieranno il 15 ottobre, come prevede sempre la nostra Carta: 21 giorni dopo la fatidica data “salva pensioni”. Quindi se si fosse andati subito al voto, oppure i primi di settembre, i parlamentari avrebbero potuto perderla per pochi giorni.

Solo i primi

Va sottolineato che ciò riguarda solo i deputati e senatori al primo mandato: per gli altri, infatti, i quattro anni e mezzo sono scattati da tempo. Erano 554 su 945 i parlamentari eletti per la prima volta nel 2018, con la Lega che aveva la percentuale maggiore seguita dal Movimento 5 Stelle. Per loro la pensione da parlamentare arriverà, a 65 anni, con i contributi versati in questi 4 anni e mezzo. Pensione salva, per pochi giorni.