ROMA – Pier Carlo Padoan sarà candidato del Pd nel collegio di Siena. “Certo che sono contento della scelta, aggiungo una cosa che non è nota, Siena è stata la mia prima sede universitaria quindi ci sono particolarmente affezionato”: così il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan risponde a chi gli chiede se sia contento di essere candidato nella città Toscana.

Chiaro il valore simbolico della decisione che ha guidato Matteo Renzi a far correre il ministro dell’Economia uscente nella città crocevia e simbolo delle crisi bancarie italiane, prepotentemente entrate nel dibattito politico e topic permanente sui social. In occasione della sua candidatura Renzi ne ha spiegato le ragioni.

“Perché il Pd deve essere una squadra forte e autorevole ma anche perché con Pier Carlo abbiamo affrontato la questione bancaria in modo innovativo”. Renzi ha quindi spiegato che la decisione di candidare Padoan è anche una risposta alle critiche ricevute per quanto fatto nel settore dal suo Governo: “Nella vulgata è passato un resoconto mediatico superficiale. Noi non abbiamo salvato le banche ma migliaia e migliaia di correntisti”, ha aggiunto il segretario del Pd. “Rivendicare con grande forza questa decisione e rivendicarlo nella città simbolo di uno dei grandi scandali bancari del passato – ha concluso Renzi riferendosi alla proposta di candidare Padoan a Siena – credo sarebbe una bella cosa”.

Il sindaco di Siena: “Padoan?Territorio sarà riconoscente”. “Padoan è un galantuomo, uno dei politici più stimati in Europa e protagonista di un’operazione che sembrava impossibile, il salvataggio di Mps, e questo territorio non può che essergli riconoscente”. Così il sindaco di Siena Bruno Valentini raggiunto telefonicamente dall’ANSA commenta la proposta di Renzi al ministro dell’Economia di candidarsi nel collegio di Siena. “Se la proposta di Padoan sarà confermata rinnoverò l’appello affinché il Mef rimanga azionista di Banca Mps più a lungo dei 4-5 anni preventivati”, ha aggiunto Valentini che ha poi concluso: “Mi aspetto che ci saranno candidati anche rappresentanti più vicini al territorio ma se qualcuno doveva essere ‘paracadutato’, Padoan è il migliore”.