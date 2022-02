Pierpaolo Sileri, chi è, dove e quando è nato, la moglie Giada Nurry, i figli, la vita privata, la medicina

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è tra gli ospiti di oggi, giovedì 3 febbraio, a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Ma chi è Pierpaolo Sileri? Che cosa sappiamo della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età: la biografia di Pierpaolo Sileri

Pierpaolo Sileri è nato a Roma il 25 agosto del 1972. Ha dunque 49 anni. E’ un politico, chirurgo e accademico italiano.

Dal 13 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 è stato viceministro della salute nel governo Conte II, occupandosi delle misure di contrasto al Covid. Dal 25 febbraio 2021 è sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi. Dal 27 marzo del 2018 è membro del Movimento 5 stelle.

Dopo la laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1998 all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha conseguito la specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente nel 2004 e un dottorato di ricerca in Robotica e scienze informatiche applicate alla chirurgia nel 2005.

Il periodo negli Usa e in Gran Bretagna

Ha trascorso tre anni a Chicago, all’Università dell’Illinois, dove ha conseguito il master in Scienze chirurgiche e poi è stato promosso a Instructor of Surgery fino a conseguire il titolo di Adjunct Clinical Assistant Professor of Surgery.

Tra il 2003 e il 2005 ha lavorato in Gran Bretagna come chirurgo presso il John Radcliffe Hospital, a Oxford, e ha insegnato medicina e chirurgia generale all’Università di Oxford.

Dal 2019 è professore associato di Medicina presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Pierpaolo Sileri: dalla medicina alla politica

Il 3 febbraio 2020 la Camera dei Deputati approva, in via definitiva, il disegno di legge Sileri “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.

Nel maggio 2020, dopo alcuni tentativi di corruzione e minacce ricevute per la destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza Covid, gli viene assegnata la scorta.

La moglie Giada Nurry e i figli: la vita privata di Pierpaolo Sileri

Pierpaolo Sileri è sposato dal 2018 con Giada Nurry, impiegata in un’azienda che vende presidi medico-sanitari. I due hanno due figli, Ludovico e Michelangelo.