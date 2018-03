Pizzarotti: M5S deve scendere a compromessi.E il Pd...

PARMA – Federico Pizzarrotti, sindaco di Parma transfuga del M5s, esorta i suoi ex commiltoni all’accordo con la Lega. E invita il Pd a partecipare alla ammucchiata.

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti invita il Movimento 5 Stelle a tendere la mano al Pd: “Faccio appello al pragmatismo e alla concretezza. Un appello che non può prescindere dagli oggettivi risultati elettorali: il Movimento 5 Stelle è il primo partito italiano, e in termini di voti distribuito in modo più o meno omogeneo tra Nord e Sud, con punte forti nel meridione; la coalizione di centrodestra è la prima forza politica in Italia, con la Lega trainante. Serve un passo di avvicinamento da parte delle due forze politiche”.

Prosegue il sindaco di Parma: “Credo che il Movimento 5 Stelle, al contrario, si stia muovendo in modo opposto: non è sufficiente vincere alle urne per governare, non basta sostenere di avere il mandato degli elettori. Serve scendere a compromessi, senza negare di avere bisogno di un appoggio da parte del Partito Democratico. L’appoggio serve e bisogna dare spazio al confronto senza sottrarsi al dialogo e al tavolo della discussione. Dall’altra parte del guado il Partito Democratico dovrebbe smettere di nascondersi dietro la scusa che i suoi elettori non sono dalla parte dell’appoggio esterno”.

Poi però Pizzarotti in una intervista a TPI News dichiara che vorrebbe un Pd in appoggio ad un governo targato Di Maio perché dice: “Spero che M5s governi così verranno fuori i punti inapplicabili del loro programma. A partire dal reddito di cittadinanza”.