VENEZIA – Nel 1993 quando “Pizzol Nadia in Salvadori” ottenne 7 preferenze nella lista Lega Nord-Liga Veneta alle Comunali di Marcon. Un quarto di secolo dopo, quella militante è andata in pensione ed è diventata nonna, ma soprattutto sta per essere proclamata senatrice della Repubblica. A sua insaputa, dal momento che l’elezione della 65enne è stata accertata, tant’è che la donna non c’era lunedì pomeriggio al primo raduno dei neo-parlamentari a Treviso con Da Re e Zaia: “Nessuno mi aveva ancora detto che avevo vinto e allora, anche se qualche sospetto cominciavo ad averlo, non volevo rischiare di fare una brutta figura presentandomi così, di fatto senza un vero e proprio invito…”.

Intervistata da Il Gazzettino, Nadia Pizzol è spontanea: