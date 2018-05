ROMA – Corsi di non violenza per la Polizia e le forze dell’ordine in generale. Li chiede la senatrice Loredana De Petris di Liberi e Uguali in un disegno di legge presentato a marzo.

La notizia è riportata su Il Giornale, che naturalmente si indigna per questa idea e per avvalorarne la veridicità mette il link al sito del Senato con il documento ufficiale presentato dalla parlamentare di sinistra.

Ecco cosa scrive Giuseppe De Lorenzo sul Giornale: