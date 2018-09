ROMA – “L’anno prossimo tutti a festeggiare pasquetta con Toninelli sul nuovo Ponte Morandi, con una bellissima grigliata da fare al volo sui tir che corrono!”. E’ soltanto uno dei tanti post ironici dopo le parole del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che nel descrivere lo scenario futuro del Ponte Morandi, si è lanciato in una descrizione fin troppo ottimistica: “L’obiettivo non è solo quello di rifare bene il ponte Morandi – ha dichiarato Toninelli ai giornalisti – ma di renderlo un luogo vivibile. Un luogo d’incontro in cui le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare. Dobbiamo portare avanti questo, penso sia un risultato doveroso per i genovesi e per l’Italia tutta”.

L’intervento dell’esponente del Movimento 5 Stelle è stato fatto notare dal comico e presidente della Fondazione di palazzo Ducale Luca Bizzarri. Su Twitter c’è anche chi scrive: “Raga do un party sulla tangenziale, sbocco Tiburtina domani alle 21. @DaniloToninelli porta la droga”. E ancora: “#Toninelli ci vorrebbe far incontrare, giocare e mangiare sul ponte. Commentate voi perché io ho finito il sarcasmo”.