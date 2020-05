Porto Sant’Elpidio, ressa sul lungomare. Il sindaco furioso: “Se continua così…”

ROMA – A Porto Sant’Elpidio, siamo in provincia di Fermo, nel primo giorno della Fase 2 tanta, forse troppa, gente sul lungomare. E il sindaco, Nazareno Franchellucci, si infuria:

“Come è andata oggi? UN DISASTRO! Non vedevamo l’ora di fare attività sportiva? Non vedevamo l’ora di andare a trovare i nostri parenti? Non vedevamo l’ora di ritrovarci con i nostri amici? QUESTO NON È AFFATTO IL MODO!

La situazione al lungomare è ben evidenziata dalla foto, gruppi di gente senza mascherine in decine di zone della città ed a meno di un metro di distanza, adolescenti in assembramento in parchi e zone centrali e periferiche della città, nastri rossi strappati dai giochi dei bambini”.

Il sindaco è un fiume in piena. Nel post Franchellucci allega anche una foto della folla sul lungomare di Porto Sant’Elpidio.

“La libertà – continua nel post il primo cittadino – NON PUÒ E NON DEVE mettere a repentaglio la salute pubblica. L’ULTIMO DPCM dà la possibilità ai Sindaci di chiudere e restringere l’acceso a determinati luoghi qualora non sia possibile garantire il non assembramento.

Valuterò nelle prossime ore, di concerto con le forze dell’ordine, se sussistono le condizioni per interdire nuovamente alcune aree, partendo dal lungomare e dalla spiaggia. IL SINDACO Franchellucci”. (Fonte: Facebook).