ROMA – Poste Italiane celebra con un annullo filatelico la memoria del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in occasione della visita del capo di Stato Sergio Mattarella a Pontedera per commemorare il suo predecessore, per il 40° anniversario della sua

scomparsa.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta nella biblioteca comunale intitolata a Giovanni Gronchi, il Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, ha consegnato al presidente della Repubblica il folder filatelico “numero uno” realizzato da Poste Italiane e contenente il francobollo commemorativo emesso il 22 giugno 2018 per ricordare la figura del politico toscano scomparso quarant’anni fa.

L’annullo filatelico speciale riproduce l’immagine del Presidente Gronchi all’interno della scritta “Omaggio a Giovanni Gronchi nel 40° anniversario della morte”. L’annullo è disponibile per i collezionisti e gli appassionati di filatelia presso lo stand di Poste Italiane allestito nella biblioteca comunale.