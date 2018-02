Potere al Popolo, il programma elettorale di Viola Carofalo per le elezioni del 4 marzo 2018

ROMA – Abrogare l’articolo 7 con il richiamo ai Patti Lateranensi, taglio drastico alla spesa militare, rimuovere il vincolo del pareggio di bilancio, ripristinare il Titolo V della Costituzione, cancellazione del Jobs Act, cancellazione delle principali forme di lavoro diverse dal contratto a tempo indeterminato, l’abolizione degli Ordini professionali: questi alcuni punti del programma elettorale presentato dalla lista “Potere al Popolo” e da Viola Carofalo per le elezioni del 4 marzo.

Il programma di Potere al Popolo (PDF).

I candidati di “Potere al Popolo”.

Tra i loro candidati ci sono Viola Carofalo, precaria della ricerca; Haidi Gaggio Giuliani, insegnante elementare in pensione, attivista; Nicoletta Dosio, insegnante in pensione; Valerio Evangelisti, scrittore

Alberto Prunetti, scrittore e traduttore; Davide Rosci, operaio; Ornella De Zordo, docente universitaria, laboratorio politico perUnaltracittà; Giuseppe Aragno, storico; Francesco Maranta, Forum diritti e salute

Dale Zaccaria, scrittrice; Elena Coccia, avvocata, consigliera comunale e metropolitana di Napoli prc; Paolo Cacciari, giornalista; Renzo Ulivieri, allenatore di calcio; Francesca Fornario, scrittrice; Paolo Sollier, allenatore calcio e pensionato; Antonio Moscato, storico e docente universitario; Danilo Maramotti, disegnatore, vignettista, fumettista; Romano Luperini, professore Universitario in pensione

Francesco Piobbichi, operatore sociale; Danilo Risi, avvocato, esecutivo nazionale Giuristi Democratici

Vincenzo Tosti, attivista Stop Biocidio; Fatoumata Edith Maiga, studentessa e lavoratrice, co-fondatrice del movimento politico Italiani Senza Cittadinanza; Eleonora Forenza, femminista, comunista, terrona

Francesco Calandra, filmmaker; Stefano Valenti, scrittore; Gino (Biagio) Di Maro, avvocato; Antonio Sanna, attore, scrittore di teatro; Ida Garberi, giornalista; Sonia Domoustchieva, violinista in pensione

Roberto Paese, avvocato.