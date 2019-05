ROMA – A Predappio, la terra natale di Benito Mussolini, per la prima volta dal dopoguerra ha vinto… il centrodestra. Fino ad oggi il sindaco di Predappio è stato sempre un candidato del PCI, del partito socialista, del PDS o del PD. Fino ad oggi.

Il primo sindaco di centrodestra si chiama Roberto Canali ed è un imprenditore di 54 anni.

“In un’occasione – racconta il sindaco uscente, il dem Giorgio Frassineti che ha terminato due mandati e quindi non era in corsa – abbiamo avuto un sindaco socialista. In realtà la sinistra non è più maggioranza da una decina di anni, ma io ero sempre riuscito a vincere”.

“Io non sono un nostalgico del fascismo – spiega ora Roberto Canali – Per quanto riguarda le celebrazioni che si tengono ogni anno per la morte di Mussolini, vanno affrontate con una certa lucidità, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, sono commemorazioni molto fuori dal tempo, secondo me, e negli anni duemila stavano scomparendo, finché l’amministrazione non iniziò a dire che non voleva qui persone che celebrassero Mussolini e, facendo così, li ha incentivati a venire, alimentando il folklore. Era meglio, invece, ignorarlo e non dargli importanza. La commemorazione ci può essere ma nel rispetto della Costituzione”. Fonte: Il Messaggero, Ansa.