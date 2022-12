Processo Meloni-Saviano, no parte civile Salvini (Ansa)

Processo Meloni-Saviano, negata parte civile a Salvini. Respinta dal giudice monocratico di Roma la richiesta avanzata da Matteo Salvini di costituirsi parte civile nel processo che vede imputato Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel corso dell’udienza il giudice ha affermato, motivando il no, che “non si può ritenere Salvini danneggiato dalla condotta che vede Meloni parte offesa e quindi non è ammissibile la costituzione di parte civile in questo procedimento”.

Contro l’istanza si era espresso l’avvocato Antonio Nobile, difensore dello scrittore. Il processo nasce da una dichiarazione fatta nel corso di una trasmissione televisiva da Saviano nel 2020 che parlando del tema migranti definì l’allora leader di Fdi “bastarda“.

Il processo è stato aggiornato al 27 giugno.