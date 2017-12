ROMA – La Russia di Putin ha interferito sul referendum italiano del 4 dicembre 2016 e ora si prepara a controllare l’Italia attraverso il Movimento 5 Stelle (sempre che i grillini vincano le prossime elezioni). Si intenda bene, il Cremlino è riuscito a trovare cinque minuti di tempo per occuparsi dell’Italia mentre cercava di influenzare milioni di americani, invitandoli a votare Trump. Se non fosse che questa teoria è dell’ex vice presidente americano Joe Biden qualcuno potrebbe pensare al solito complottista che crede che il pianeta Nibiru ci distruggerà o a qualche vedovo di Kevin Spacey che si è rivisto tutte le stagioni di House of Cards in serie. Invece l’ha detto Biden, l’ex numero 2 di Obama, e bisogna occuparsene come se fosse una cosa seria.

Dice Biden che la Russia ha interferito con il referendum costituzionale italiano dell’anno scorso, e sta aiutando la Lega e il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni parlamentari. La denuncia viene in un articolo (‘Come resistere al Cremlino’) pubblicato sulla rivista Foreign Affairs insieme all’ex vice assistente segretario alla Difesa Michael Carpenter e ripreso dalla Stampa. Gli autori sostengono che Putin ha lanciato una campagna interna e internazionale per conservare il potere, basata su corruzione, ingerenza militare e politica.

Secondo Biden – riassume il quotidiano – la forza del capo del Cremlino è più apparenza che sostanza. L’economia russa dipende ormai esclusivamente dal petrolio e dal gas, e il calo dei prezzi l’ha profondamente danneggiata, al punto che la capitalizzazione sul mercato di Gazprom è scesa dai 368 miliardi del 2008 ai 52 di oggi. Il consenso politico è molto fragile, e per conservarlo Putin ha puntato su due cose: repressione dell’opposizione, e favoreggiamento della classe corrotta di oligarchi che lo aiutano a restare al potere. Questa strategia di sopravvivenza ha un importante aspetto internazionale, per almeno tre ragioni: difendersi dall’America, impedire ai Paesi vicini di passare nell’altro campo, e destabilizzare le democrazie occidentali. La strategia di Putin, secondo Biden, comprende anche l’attacco dell’Occidente, per destabilizzarlo dall’interno e renderlo meno capace di contrastare Mosca.

“In questo quadro – scrive l’ex vicepresidente secondo La Stampa – si inseriscono le iniziative lanciate per interferire con le elezioni. In Francia l’offensiva è fallita, ma la Russia non si è arresa, e ha compiuto passi simili per influenzare le campagne politiche in vari Paesi europei, inclusi i referendum in Olanda (sull’integrazione dell’Ucraina in Europa), Italia (sulle riforme istituzionali), e in Spagna (sulla secessione della Catalogna). Quindi Biden denuncia gli aiuti del Cremlino alla destra estrema in Germania, e aggiunge: un simile sforzo russo è in corso per sostenere il movimento nazionalista della Lega Nord e quello populista dei Cinque Stelle in Italia, in vista delle prossime elezioni parlamentari”.

Ovviamente pronta è arrivata la risposta di M5s, che accusa il governo Obama di aver “rosicato” visto che all’epoca appoggiò la vittoria del Sì (la posizione di Renzi, che in seguito al voto si dimise da premier): “Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l’allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Sì al referendum. Oggi Biden dice che è colpa della Russia, come dice che è colpa della Russia se Trump ha vinto e il suo partito ha perso. Biden si spinge oltre e dice che la Russia sta aiutando il MoVimento 5 Stelle. L’ex vicepresidente USA non porta nessuna prova. Questo è inaccettabile”. E’ quanto si legge in un post su Facebook del Movimento Cinque Stelle.

“Gli italiani – si legge ancora nel post M5s – se ne fregarono altamente delle loro indicazioni, andarono a votare in massa e salvarono la Costituzione da una riforma scriteriata. Noi girammo tutta l’Italia per mesi per denunciarne i pericoli, come testimonia questa foto e come ognuno di voi ricorderà. Una sconfitta bruciante da cui ancora non si sono ripresi. Come chi non sa perdere cercano scuse inverosimili come giustificazione. Oggi Biden dice che è colpa della Russia, come dice che è colpa della Russia se Trump ha vinto e il suo partito ha perso. Biden si spinge oltre e dice che la Russia sta aiutando il MoVimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni. L’ex vicepresidente USA non porta nessuna prova a supporto delle sue tesi e questo è singolare, vista l’enormità delle accuse. Questo è inaccettabile e francamente queste insinuazioni hanno stufato”.

“È comprensibile – proseguono i pentastellati – che si vogliano mettere le mani avanti per giustificare un complotto internazionale dietro la probabile vittoria del MoVimento 5 Stelle alle elezioni, ma ora basta. Bisogna saper perdere. Il MoVimento 5 Stelle sta sostenendo il suo “Rally” elettorale esclusivamente con le piccole donazioni libere dei cittadini che decidono di darci una mano e in meno di due settimane abbiamo raccolto oltre 150.000 euro. Tutto nella massima trasparenza. Abbiamo rifiutato gli aiuti pubblici italiani, figurarsi se abbiamo mai pensato di riceverne di stranieri. Noi facciamo da soli, non abbiamo e non vogliamo e rifiutiamo categoricamente e assolutamente qualsiasi aiuto, di qualsiasi tipo, sia dallo Stato italiano sia da quelli stranieri”. “Se vinceremo è perché lo avranno deciso gli italiani”, conclude il post M5s.