ROMA – Ricovero in ospedale per Roberto Giachetti, in sciopero della fame e della sete per salvare Radio Radicale dalla chiusura. Il deputato Pd è stato portato all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, dopo 83 ore di digiuno solido e liquido. Lo ha disposto il personale medico dopo aver riscontrato “segni clinici di disidratazione e ipotensione con astenia marcata”.

Il ricovero è stato effettuato dal dott. Luca Luigi Manetti, Direttore U.O.C. di Pronto Soccorso presso l’ospedale romano, che, come riporta il bollettino medico, “ha richiesto al paziente la ripresa immediata dell’assunzione di alimenti solidi e liquidi. Di fronte al rifiuto da parte dell’On. Giachetti, il dott. Manetti ha disposto il ricovero in ambiente ospedaliero per osservazione clinica”.

Giachetti intende proseguire la propria iniziativa nonviolenta che ha come obiettivo quello di assicurare la vita di Radio Radicale attraverso la proroga della convenzione con il Mise per la trasmissione delle sedute del Parlamento. Alle 19 il deputato del Pd si collegherà in diretta con Radio Radicale dall’ospedale dove è stato ricoverato.

Su Facebook lo stesso Giachetti ha intanto fatto sapere: “Cari amici, da qualche ora sono ricoverato in ospedale perché, come inevitabile al quarto giorno di sciopero della fame e della sete, le condizioni fisiche cominciano a risentirne. L’alternativa, come mi hanno chiesto i medici, sarebbe stata quella di interrompere la mia iniziativa nonviolenta. Ovviamente ho rifiutato questa ipotesi”. “Queste sono ore davvero decisive per la vita di Radio Radicale. Nelle prossime 24 ore gli uffici della Camera dei Deputati dovranno decidere sulla ammissibilità degli emendamenti volti a prorogare la convenzione con il Mise di altri 6 mesi. Se saranno dichiarati ammissibili poi tutto dipenderà dalle reali volontà politiche. Ho iniziato questo sciopero della sete – spiega – proprio per aiutare tutti coloro che hanno in questo momento il potere di decidere, di farlo con saggezza e lungimiranza. Quindi andrò avanti e continuerò a fare tutto quello che è possibile in queste ore per garantire che entro domani gli emendamenti per salvare Radio Radicale siano all’ordine del giorno del dibattito politico. Grazie a tutti davvero e di cuore per il sostegno e l’amicizia dimostrata in queste ore complicate. Vi terrò aggiornati”, conclude.

“Mi sembra di aver capito” che per Radio Radicale “ci sia l’idea di una proroga per poter aprire una gara, spero che vada in porto”, ha detto Emma Bonino. “Sono 20 anni che chiediamo una gara – ha aggiunto – siamo sicuri di aver offerto un servizio pubblico che anche gli avversari rispettano, con un archivio che è un patrimonio del Paese”. (Fonte: Ansa)