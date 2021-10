Su Radio Radio si parla di ebrei ed olocausto. La radio privata romana da cui il centrodestra ha pescato il candidato sindaco Enrico Michetti, nella programmazione del mattino di mercoledì parla di nuovi di temi scottanti.

A parlare è lo speaker Mimmo Politanò. Il conduttore che si presenta come “un pioniere delle radio e tv private italiane” e che vanta anche una carriera musicale, spiega che “si deve pensare a tutti gli olocausti. Lenin era ebreo ed ha ucciso molta gente”.

Politanò, per portare avanti la sua tesi secondo la quale i responsabili del massacro sarebbero anche gli stessi ebrei cita anche Henry Kissinger, il discusso Segretario di Stato durante le presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford, il teorico della salvaguardia a tutti i costi del potere americano che ha portato gli Stati Uniti ad appoggiare le dittature in Cile e Argentina.

Radio Radio, Michetti ha usato questo microfono per parlare di vaccini, saluti romani e Hitler

Enrico Michetti, impegnato ora negli ultimi giorni di campagna e lontano dai microfoni, in passato ha usato questi microfoni per definire il Covid un’influenza, per dire che il saluto romano è “più igienico” e per definire la repubblica nazista di Wehrmacht come “efficiente”.

Le parole dello speaker di Radio Radio

Queste le parole di Mimmo Politanò: “Lenin era ebreo ed ha ucciso moltissima gente. Anche Kissinger era ebreo. Dobbiamo pensare a questo se vogliamo fare un passo in avanti nell’evoluzione umana altrimenti rimarremo sempre lì con il senso di colpa, perché io ho un senso di colpa da quando sono nato”.

Lo speaker prosegue: “Capito? Come se avessi commesso io l’olocausto. E non l’ho commesso io. Gli ebrei sanno. I pronipoti [delle vittime dell’olocausto] sono ancora vivi. E riprendetevi il vostro oro ma cercate anche voi, fra di voi, di non ferirvi, di non umiliarvi e di non vendervi”.

Politanò prosegue ancora: “Ricordate le navi che partivano per l’Argentina piene di ebrei in terza classe con i nazisti in prima classe sulla stessa nave? Tutta questa gente venduta. Non prendetevela con me. Andate a prendervela con questa gente e fategliela pagare” (clicca qui per ascoltare il suo intervento).