CAVALLINO – E’ morto a Cavallino (Lecce) nella notte tra 9 e 10 novembre, dopo un malore che lo aveva colto mentre era in casa con la famiglia, Raffaele Baldassarre, 62 anni, ex europarlamentare di Forza Italia. La salma di Baldassarre, avvocato, 62 anni, di Cavallino, è stata trasportata presso Palazzo Gorgoni, nel comune messapico, dove è stata allestita la camera ardente per l’ultimo saluto all’esponente politico. Baldassarre è stato candidato alla presidenza della Provincia di Lecce, nella competizione elettorale in cui si insediò poi Giovanni Pellegrino.

La sua carriera politica cominciò da giovane, negli anni dell’Università, nella Dc, fino ad approdare a Bruxelles, a capo del gruppo FI. Nel corso delle scorse elezioni europee, è stato superato da Raffaele Fitto, risultando primo dei non eletti. Dalla mattinata del 10 novembre, decine di messaggi di cordoglio sono stati inviati da esponenti politici di tutti gli schieramenti.