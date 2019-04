ROMA – Il premier Conte nel 2018 ha dichiararo un reddito di 374.314 euro e una Jaguar. Salvini e Di Maio rispettivamente uno 102.402 euro più 13mila, l’altro 98.471 euro (identico agli ultimi 2 anni). E Renzi? 28.345 euro, frutto anche del suo “anno sabatico”. Poi c’è il “ritorno” di Berlusconi: 48.011.267 euro, il più ricco, neanche a dirlo. E gli altri ministri? Giulia Bongiorno la più ricca, 2.833.488 euro. Elisabetta Trenta la più “povera”, 42.670 euro. E’ quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta del 2017 pubblicate on line sul sito Parlamento.it.

Giuseppe Conte. Il premier nel 2018 dichiara un reddito di 374.314 euro. Fra i beni del presidente del Consiglio, una Jaguar Xj6 del 1996. Non risulta, invece, che abbia partecipazioni in società.

Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro degli Interni nel 2018 dichiara un reddito di 102.402 euro per l’incarico di europarlamentare ricoperto nel 2017, oltre a 13 mila euro per altre attività. Salvini è titolare di 3.500 azioni di A2A, 250 di Acea, 392 di Enel e 3.094 di Bg Selection, società lussemburghese di investimento a capitale variabile di diritto.

Luigi Di Maio. Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nel 2018 ha dichiarato un reddito di 98.471 euro, identico a quelli dichiarati nei due anni precedenti. Il vicepremier ha dichiarato anche la titolarità del 50% della società di famiglia Ardima Srl e la proprietà di una Mini Cooper del 1993.

Roberto Fico. Il presidente della Camera nel 2018 ha dichiarato un reddito di 98.470 euro.

Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il presidente del Senato nel 2018 ha dichiarato un reddito di 414.206 euro. Fra i beni dichiarati anche un’abitazione a Cortina d’Ampezzo e partecipazioni in due società di Padova.

Matteo Renzi. Il senatore nel 2018 ha dichiarato un reddito di 28.345 euro. Il reddito è riferito al 2017, quando Renzi non aveva incarichi: ha dato le dimissioni da presidente del consiglio nel dicembre 2016 ed è stato eletto al Senato nel marzo 2018. L’anno precedente al 2017, Renzi aveva dichiarato un reddito imponibile pari a 107.100 euro.

Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia nel 2018 ha dichiarato un reddito di 48.011.267 euro. L’ex Cavaliere è tornato ad essere censito in quanto dirigente di partito. Nel 2010 Berlusconi aveva dichiarato un reddito di circa 40 milioni.

Giorgia Meloni. Il presidente di Fratelli nel 2018 ha dichiarato un reddito imponibile pari a 97.235 euro. Nella documentazione pubblicata online si legge anche che il leader di FdI ha ricevuto come contributo per le spese elettorali un bonifico pari a 20 mila euro.

L’attuale Governo. E’ la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, avvocato, a guidare la classifica della squadra di governo per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018: il suo imponibile, secondo quanto si legge sui documenti pubblicati online sul sito del Parlamento, è pari a 2.833.488 euro. Secondo si piazza il premier Giuseppe Conte, anche se ad una certa distanza dalla collega con un imponibile pari a 370.314 euro. A chiudere il podio è il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli con un imponibile pari a 211.845 euro.

In coda alla graduatoria si trova invece la ministra della Difesa Elisabetta Trenta con 42.670 euro di reddito imponibile, seguita, al penultimo posto, dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che registra un imponibile pari a 65.940 euro e dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, terzultimo, che ha dichiarato redditi per 88.574.

In mezzo, gli altri colleghi di governo: il titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi ha dichiarato, sempre nel 2018, un reddito di poco più di 170 mila euro (170.395), seguito dal Guardasigilli Alfonso Bonafede con quasi 159 mila euro (158.982). Solo qualche gradino più sotto nella classifica la ministra della Salute Giulia Grillo con 124.369 euro mentre il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si aggira intorno ai 100mila euro (102.492, guadagnati come parlamentare europeo nel corso del 2017), esattamente come il collega di partito Lorenzo Fontana.

Per il capo politico del M5S Luigi Di Maio, parlamentare nella scorsa Legislatura, l’asticella del reddito imponibile si ferma a quota 98.471. Una cifra vicina a quella di altri colleghi di governo: sono 95.853 gli euro dichiarati dalla ministra per il Sud Barbara Lezzi, 95.852 quelli della ministra per gli Affari Regionali Erika Stefani, 95.371 quelli dichiarati dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa mentre il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio ha dichiarato 94.945 euro, il titolare delle Infrastrutture Danilo Toninelli (94.022) e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro 93.437. (Fonte Parlamento.it).