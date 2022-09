Reddito di Cittadinanza, Giorgia Meloni era partita in gruppo, è rimasta quasi sola. Fratelli d’Italia ha in programma l’eliminazione del Reddito di Cittadinanza in quanto tale e cioè circa 10 miliardi l’anno di sussidi e spesa pubblica che, fatti alla mano, non servono a creare posti di lavoro e sono distribuiti con criteri discutibili e regole permeabili a cittadini e famiglie in stato di reale povertà e indigenza e anche a cittadini e famiglie che ne usufruiscono come integrazione al reddito principale, quest’ultimo a nero. Giorgia Meloni ha detto: con questi 10 miliardi facciamoci altro, altro di più utile gusto. Con lei all’inizio erano Salvini e Berlusconi e su questo punto u po’, solo un po’, anche un po’ di Pd. Ora con Giorgia Meloni sul Reddito di Cittadinanza è rimasto un po’ il due Calenda-Renzi. Tutti gli altri “l’hanno rimasta sola”, per dirla come Gassman in notissima sequenza di notissimo film.

Reddito di Cittadinanza paga

I principi di buon governo e le idee di retto amministrare sono una cosa, i voti da acchiappare un’altra. E la seconda cosa val ben di più della prima. Così Berlusconi e Salvini hanno guardato i sondaggi elettorali. E questi dicono che al Sud d’Italia il vasto popolo del Reddito di Cittadinanza (percepito al Sud in ragione del doppio se non del triplo rispetto al Centro e al Nord d’Italia) si arrocca e si unisce a difesa dell’assegno di Stato a fine mese. Sondaggi dicono, fotografano che Reddito Cittadinanza al Sud tiene a galla M5S di Conte. L’elettorato non sta tanto a guardare come ad esempio lo stesso M5S di Conte, insieme non a caso con i fuoriusciti da M5S che si son dati a suo tempo il nome “Alternativa c’è”, in queste ore stia bloccando il Decreto Aiuti per la crisi energetica e quindi i fondi e gli aiuti per le imprese e l’economia tutta.

D’altra parte M5S e Alternativa fratelli politici separati ma in via di reciproca pacificazione perché bloccano il Decreto in Parlamento? Perché vogliono bonus 110 per cento esteso che più non si può e cancellazione della stessa idea un prof possa avere aumenti di stipendio per merito. Piena coerenza con l’identificazione in campagna elettorale M5S-Reddito di Cittadinanza. Identificazione che al Sud funziona. Funziona tanto bene da portate M5S di Conte da un risicato 10 per cento ad un abbondante 12 per cento a livello nazionale. Berlusconi e Salvini hanno guardato e sono passati dall’abolizione del Reddito Cittadinanza alla sua rielaborazione, aggiustamento, miglioramento… Sinistra Italiana di Fratoianni non toccatele il Reddito di Cittadinanza, nei suoi sogni ce n’è uno “suo”, ma quello M5S va bene. Bonelli-Verdi non si occupa di questi particolari al fronte del pianeta che piange. E il Pd, dopo averci girato intorno, ha deciso che dal Reddito di Cittadinanza meglio girare alla larga, la parola d’ordine, volutamente reticente, è “rimodulazione”.

Se ce l’hanno fatta i tassisti a non esser toccati…

Figurarsi se non ce la fa il Reddito di Cittadinanza ( circa1,5 milioni di percettori per circa 3 milioni di famiglie interessate) a non essere alla fine toccato. In fondo alla fine ce la fanno tutti. Ce l’hanno fatta le società in house, cioè le società di servizi in mano pubblica, soprattutto Comuni e Regioni, a non essere toccate dalla concorrenza. Ce l’hanno fatta i sindacati di Ita a non essere la società davvero privatizzata. Ce la stanno facendo ancora una volta i balneari a stare come stanno. Reddito di Cittadinanza paga in voti, Reddito Cittadinanza supporto vitale per M5S di Conte. Reddito di Cittadinanza si è messo al riparo, alla fine anche Giorgia Meloni dovrà farsene una ragione: anche se inutile e storto, Redditi di Cittadinanza non si abbatte e non si cambia.