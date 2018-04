Reddito di cittadinanza: cosa accadrà quando i meridionali scopriranno che non esiste più? Il Movimento 5 stelle non ha più un programma, ma il loro candidato premier, Luigi Di Maio, si comporta come se lo avesse.

Non sa fare niente e non capisce niente, ma regge la scena come un professionista. Intanto, gli altri, nel suo non partito, si occupano di cretinate, nota sconsolato Giuseppe Turani in questo articolo pubblicato anche su Uomini & Business. E si chiede: cosa accadrà quando i meridionali scopriranno che il reddito di cittadinanza non esiste?

Forse arrivo tardi, ma è ora di parlare un po’ bene di Di Maio. Il ragazzo ha delle qualità. Smania per fare il primo ministro, ben sapendo che ciò non accadrà mai e che sarebbe comunque un disastro. Non sa nemmeno da che parte si cominci e nessuno dei suoi lo sa. In Europa farebbe ridere un po’ tutti.