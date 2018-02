ROMA – “Sono felice che Carlo Picozza entri a far parte della squadra. Ci sta mettendo l’anima per continuare a controllare che le cose nel Consiglio Regionale si facciano e si facciano bene”. Nicola Zingaretti commenta così la discesa in campo del giornalista di Repubblica, capolista della Civica Zingaretti Presidente alle prossime elezioni regionali del Lazio.

“Io sono felice che abbia fatto questa scelta – specifica Zingaretti – perché lo conosco da tempo e un po’ anche lo temevo per il suo rigore, la sua voglia di denunciare senza peli sulla lingua. Ma se Picozza ha scelto di dare una mano vuol dire che abbiamo cambiato davvero tutto. Quindi grazie innanzitutto a lui e grazie a voi se lo portate in Consiglio Regionale”.

A Repubblica Carlo Picozza si è occupato per anni di cronache legate alla sanità, il tema che più gli sta a cuore e per cui promette di battersi con tutte le sue forze qualora dovesse entrare in consiglio. In una recente intervista a Blitz Quotidiano, il giornalista ha focalizzato la sua attenzione sull’importanza dell’umanizzazione delle cure:

“E’ necessario fare in modo che curando le persone la loro dignità cresca – ha sottolineato il candidato – E’ una parte fondamentale della guarigione. Il paziente deve capire che è in buone mani, con il personale deve esserci un patto. Io non ho una ricetta, ma un’indignazione profonda. A conti quasi risanati, c’è bisogno di un nuovo umanismo”.

Carlo Picozza è stato recentemente eletto consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. E’ tra i fondatori di Nobavaglio PRESS, rete di giornalisti che si batte per il diritto dei cittadini a essere informati. Rispetto alla sua candidatura al fianco del governatore uscente assicura: “Rimarrò lo stesso, non cambierò, sarò autentico, un rompiscatole“. Il suo slogan per queste regionali? “A colpi di Picozza“. Difficile che non rimanga impresso.