Regionali Piemonte, l’elenco degli eletti al consiglio regionale

ROMA – Nel nuovo consiglio regionale del Piemonte siederanno 33 consiglieri di centrodestra, compreso il presidente Alberto Cirio, 13 di centrosinistra e 5 del Movimento 5 Stelle.

Per la maggioranza i leghisti saranno 17: per la provincia di Torino Fabrizio Ricca, Stefano Allasia, Andrea Cerutti, Claudio Leone, Mauro Fava, Gianluca Gavazza, il sindaco di Sestriere Valter Marin; Marco Protopapa e Giovanni Poggio da Alessandria; Paolo Demarchi e Luigi Icardi da Cuneo; Fabio Carosso da Asti; Michele Mosca da Biella; Riccardo Lanzo e Federico Perugini da Novara; Angelo Dago da Vercelli; Alberto Preioni dal Verbano.

Forza Italia invece avrà 3 consiglieri: Andrea Tronzano e Paolo Ruzzola per Torino, Francesco Graglia da Cuneo.

Fratelli d’Italia due: Paolo Bongioanni da Cuneo e Roberto Rosso per Torino.

A questi vanno aggiunti i 10 del listino e il presidente: Alberto Preioni (Lega), Carlo Vercellotti (Forza Italia), Sara Zambaia (Lega), Letizia Nicotra (Lega), Maurizio Marrone (FdI), Alessandra Biletta (Forza Italia), Michele Mosca (Lega), Elena Chiorino (FdI), Andrea Cane (Lega), Alessandro Stecco (Lega).

Nel centrosinistra il Partito democratico prende 9 seggi: Mauro Salizzoni, Daniele Valle, Monica Canalis, Alberto Avetta, Raffaele Gallo, Diego Sarno per la provincia di Torino; da Cuneo Maurizio Marello; Domenico Rossi da Novara; Domenico Ravetti da Alessandria.

Gli altri eletti del centrosinistra. Moderati: a Torino tocca a Silvio Magliano. LeU: Marco Grimaldi. E ancora: Mario Giaccone per Chiamparino per il Piemonte del sì. Per + Europa Elena Loewenthal. Fonte: La Stampa.