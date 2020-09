La campagna elettorale solo online. Il disabile Iacopo Melio il più votato a Firenze

Regionali Toscana: è Iacopo Melio, attivista disabile e fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno, il campione di preferenze nel collegio di Firenze città.

Alle elezioni regionali in Toscana, Melio, capolista Pd indicato dall’area zingarettiana del partito, ha ottenuto 11.233 voti.

Un record, malgrado una campagna elettorale condotta solo online in ossequio a precauzioni anti-Covid particolarmente stringenti per il suo stato di salute. Dopo 7 mesi è uscito solo per recarsi alle urne.

“Ho respirato una bella sensazione di libertà – ha detto – La stessa che vorrei provare martedì svegliandomi in una Toscana aperta, democratica e attenta ai diritti di tutte e tutti, senza discriminare nessuno”.

Desiderio esaudito, superando i due assessori della giunta Nardella in corsa. La vicesindaco Cristina Giachi (10.958) e Andrea Vannucci (8.011), entrambi eletti con lui.

“11.233 persone sono uscite di casa per mettere una croce accanto al mio nome”, ha scritto Melio ringraziando per il risultato. “Già questo, se mi fermo a pensarci, mi sembra incredibile. Perciò Grazie”.

Il centrosinistra

Il recordman delle preferenze a livello regionale è però il capogruppo uscente del Pd, Leonardo Marras, che nel collegio di Grosseto ha ottenuto 18.125 consensi personali.

Oltre quota diecimila, fra i democratici, anche gli assessori uscenti Vincenzo Ceccarelli (14.743 ad Arezzo) e Federica Fratoni (10.453 a Pistoia), sei consiglieri uscenti, e due neoeletti.

Fra gli altri, restano invece fuori dal Consiglio Alberto Veronesi, musicista figlio di Umberto, con 3.310 preferenze a Lucca, e l’ex assessore comunale a Firenze Massimo Mattei (2.619).

Il centrodestra

Nel centrodestra, la capogruppo leghista uscente Elisa Montemagni può vantare il primato dei voti con 11.883 consensi personali raccolti nel collegio di Lucca.

Mentre fra gli eletti di Fratelli d’Italia il più votato è stato Alessandro Capecchi (5.963 a Pistoia).

Per Giovanni Galli sono stati 4.463 i consensi ottenuti nel collegio di Firenze 1: per l’ex portiere comunque è già scattato da ieri sera il posto di consigliere perché candidato nel listino bloccato della Lega.

I primatisti di Italia Viva e Forza Italia sono stati invece rispettivamente Stefania Saccardi (4.604, Firenze 1) e Marco Stella (2.418, Firenze 1). (Fonte: Ansa).