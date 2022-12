Giuseppe Conte riceve il Sì che attendeva: quello dell’ex presidente del Wwf Donatella Bianchi, ufficialmente candidata del M5s alla Regione Lazio. Lo annuncia lo stesso leader pentastellato in un’intervista all’Avvenire. Donatella Bianchi, dice Conte, “incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050”.

M5s candida nel Lazio l’ex presidente del Wwf Donatella Bianchi: chiusa definitivamente l’alleanza con il Pd

Chiusa definitivamente l’alleanza regionale con il Pd del territorio. Conte spiega le ragioni: “Nel Lazio D’Amato è stato il punto di caduta del Pd dopo una guerra interna tra correnti e capibastone. Noi avevamo fatto delle richieste programmatiche, loro il giorno dopo ci hanno risposto con il diktat su un nome senza neppure accettare una discussione sui temi. Mentre la nostra candidata, come avevo promesso, va oltre gli schieramenti”.

Conte su Facebook: “Bianchi incarna i nostri valori”

“Donatella Bianchi è la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai cittadini del Lazio per mettere a terra un ambizioso programma di rilancio ambientale, politico e sociale della regione. Sono felice di poter fare questo annuncio perché Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all’altezza delle loro aspettative ed esigenze. Per il Lazio la sfida è ampia e piena di nodi, ma non potevamo che partire dalla necessità di una transizione ecologica vera, trasparente, che sia sinonimo di salvaguardia ambientale, lotta all’inquinamento e volano di occupazione”.

Il profilo di Donatella Bianchi

Donatella Bianchi ha 59 anni ed è originaria di La Spezia. Conte, sempre su Facebook traccia un profilo della candidata: “Giornalista e scrittrice, già due volte presidente del Wwf Italia e dal 2019 presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Donatella è una donna piena di energia, un profilo autorevole che ha offerto il suo prezioso contributo anche alla task force di esperti che nella Fase 2 ha lavorato al rilancio del Paese dopo la crisi pandemica. Nei prossimi giorni presenteremo la piattaforma programmatica messa a punto in queste settimane. Sarà l’occasione giusta per affrontare subito i nodi politici e pratici e rimboccarci le maniche per assicurare ai cittadini laziali una migliore qualità della vita. A Donatella va il nostro ringraziamento per aver condiviso con entusiasmo questa sfida. Siamo pronti a rimboccarci le maniche, insieme; per una Regione aperta ed inclusiva, a misura di cittadino”.