Renata Polverini, Dagospia parla di flirt con Luca Lotti. Lei smentisce: “Siamo solo amici”

Secondo quanto riportato da Dagospia ci sarebbe un flirt, o comunque un avvicinamento, tra Renata Polverini e Luca Lotti. Lei ex forza Italia che ha lasciato il partito dopo aver votato la fiducia al premier Conte alla Camera, lui del Pd. Dagospia riconduce lo strappo della deputata al rapporto con Luca Lotti, ex ministro renziano rimasto nel Pd nonostante il divorzio del suo migliore amico, Renzi appunto.

I due però smentiscono. “Si tratta di una assoluta bugia – dichiara la Polverini – siamo solo molto amici, da un po’ ci confrontiamo, anche politicamente ed è vergognoso che, quando si vuole attaccare una donna, si pensi sempre a colpire la sua vita privata, inventando tra l’altro delle falsità“.

Renata Polverini e Luca Lotti, tutto nasce un anno fa

Polverini e Lotti si sarebbero avvicinati circa un anno e mezzo fa, durante la crisi del Governo M5S -Lega. Lotti stava affrontando una separazione dolorosa. E Polverini, anche lei divorziata, avrebbe cominciato a parlarci, a scambiare delle idee con lui: prima di politica e poi di vicende più personali e per certi versi simili. Questo quello che emerge da voci di palazzo alla Camera.

“Luca è figlio unico come me – spiega ancora Renata Polverini -. Mi ha raccontato l’angoscia dei suoi genitori rispetto a quanto gli è capitato, la stessa che era di mia mamma quando mi succedevano dei casini. È davvero un bravissimo ragazzo, che sta pagando un prezzo altissimo al suo vecchio sodalizio con Renzi”.

Lotti e Polverini, il dubbio dei deputati

“Se le ragioni fossero sentimentali non posso che tacere”, twitta Guido Crosetto di Fratelli d’Italia. “Ho fatto tante e tali cazzate nella vita, per amore, che non posso permettermi di criticare nessuno”. E mentre i diretti interessati negano, come scrive Repubblica “in Transatlantico diversi amici e colleghi confermano a mezza bocca”.