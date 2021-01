Renata Polverini vota la fiducia (a sorpresa) a Conte e poi lascia (per forza) Forza Italia

Tra i voti (321 in tutto) che hanno permesso al premier Giuseppe Conte di ottenere la fiducia alla Camera ce n’è stato anche uno a sorpresa: quello della deputata di Forza Italia Renata Polverini. Un voto che non ti aspetti e che subito dopo ha portato la deputata a lasciare (per forza) il suo partito.

Renata Polverini, deputata ex Forza Italia a questo punto, ed ex presidente di centrodestra della regione Lazio ha spiegato: “Ho votato la fiducia, penso che bisogna assumersi le proprie responsabilità, l’ho sempre fatto nella mia vita. Non condivido una crisi in questo momento. E lascio Forza Italia. Per forza: non è che su una fiducia si può restare. Non è dissenso su un provvedimento. Certo, mi dispiace”.

Renata Polverini anticipa anche Tajani

Renata Polverini dopo aver votato la fiducia a Conte se ne va da sola, prima ancora che Antonio Tajani, il numero due di Forza Italia dica: “Non ci aveva detto niente. Si è messa fuori da Forza Italia”. Le avvisaglie già c’erano, la Polverini infatti nelle ultime settimane pressava molto Renato Brunetta nel tentativo di convincere Silvio Berlusconi ad appoggiare il governo e allontanarsi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Ma Conte non ha potuto contare solo sul voto di Renata Polverini. Ai voti della maggioranza infatti si sono aggiunti, per coprire anche di più quelli di Italia Viva, i 4 delle Minoranze linguistiche, i 3 del Maie, gli 11 deputati di Centro democratico di Bruno Tabacci, per un totale di 311 voti favorevoli e già previsti.

A questi si sono aggiunti abbastanza a sorpresa i voti favorevoli di 7 deputati ex M5s del Misto usciti via via dal gruppo e schierati fino a ieri contro Conte. Poi la De Giorgi e siamo a quota 319. Si aggiungono il sì della Polverini e il sì , della renziana Rostan (già passata al Pd), per un totale di 321 voti favorevoli. (Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).