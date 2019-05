ROMA – A Traversella, in provincia di Torino, si fidano ciecamente della loro sindaca, tanto che, nonostante i suoi 82 anni, l’hanno riconfermata per la terza volta con percentuali “bulgare”. Con il 94,97% Renza Colombatto, ex insegnante di italiano e inglese che dopo la pensione ha scoperto le sue qualità di politica e buona amministratrice, ha relegato a un misero 5,03% il suo giovane avversario Igor Bosonin.

Devono averlo votato solo i parenti e gli amici di Casapound, sotto le cui insegne aveva tentato la sfida alla lista di Renza, “Nuove energie”. Perdendola malamente: Renza guida il piccolo comune ininterrottamente dal 2009.

“Siamo una lista civica, non mi sono mai preoccupata di pensarla in termini di destra e sinistra. Io faccio il sindaco, devo preoccuparmi di cose concrete”, ha commentato a Repubblica l’ottantaduenne, alla quale sono stati i suoi concittadini a chiedere di impegnarsi per un terzo mandato: “Si vede che erano contenti di come abbiamo lavorato. Nella mia squadra si è aggiunto un ragazzo di 23 anni. Sono bravissimi e tutti hanno voglia di fare, pieni di entusiasmo”. (fonte La Repubblica)