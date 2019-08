ROMA – Il governo è finito. Il premier Giuseppe Conte demolisce Matteo Salvini, che invoca ancora il voto e replica alle critiche. Poi è la volta di Matteo Renzi, senatore del Pd, che accusa: “Il governo populista ha fallito, funziona solo in campagna elettorale”.

Renzi attacca durissimo: “Questo è il Parlamento, non il Papeete. Non si governa con il 17%, lei ha fallito con questo governo e la responsabilità è anche sua”.

Il senatore ed ex premier ricorda che il voto in autunno non si è mai visto, perché bisogna varare la legge di bilancio ed evitare l’aumento dell’Iva.

Renzi lancia poi un appello anche a M5s: “Non so se farò parte di questo governo, ma imparate sempre che dietro l’aggressione personale e gli insulti non ci sono i personaggi politici, ma le famiglie a cui avete mancate di rispetto”.

(In aggiornamento)