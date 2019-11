Renzi: “Italia Viva è contro le nuove tasse”. Gualtieri: “Manovra condivisa, strane critiche”

ROMA – Renzi attacca la moavora finanziara nella parte che riguarda le tasse su auto aziendali e plastica. Su Facebook, in un post scrive: “I media sono pieni di retroscena ma la verità è molto più semplice: noi di Italia Viva non siamo contro nessuno. Siamo solo contro l’aumento delle tasse. Ieri contro l’aumento di Iva, cellulari e gasolio. Oggi contro l’aumento sulle auto aziendali e sulle nostre imprese. E noi non facciamo polemiche, ma proposte concrete su come evitare i microbalzelli. Sui giornali ci criticano ma in Parlamento ci daranno ragione e voteremo insieme contro le tasse, vedrete. Per adesso buona domenica a tutti!”.

In un colloquio con il Corriere della Sera, Matteo Renzi torna sul suo messaggio ai partner di governo inviato sabato 2 novembre dalle colonne del Messaggero: “Ma poi, vogliamo dirla tutta? A chi volete che importi del destino personale di Giuseppe Conte o anche del mio. Chi se ne frega di Conte. Che cosa ne so se è possibile dar vita o meno a un altro governo in questa legislatura, forse sì, forse no, non è questo il tema… Qui il tema è come evitare che in Emilia-Romagna e poi in Italia finisca com’è finita dopo la foto di Narni, e cioè che stravinca Matteo Salvini. Che cosa vogliono scattare, una bella foto di Carpi?”.

Quanto alla plastic tax, “andate a chiedere a Stefano Bonaccini, che guida la prima Regione italiana per imballaggi, la stessa che andrà al voto a fine gennaio, se è d’accordo o meno con la legge sulla plastica… Ci sono tantissime soluzioni che si possono trovare evitando una stangata e magari evitando di perdere com’è successo in Umbria. Vale anche per i produttori di agrumi in Sicilia, che saranno colpiti dalla tassa sulle bevande zuccherate”. Insomma, l’avviso è: “Evitare gli autogol”.

Gualtieri: “Manovra condivisa, strane critiche da maggioranza. Parlamento approfondisca e migliori alcune misure”

“Mi sorprende una maggioranza che sembra fare propaganda contro la propria legge di bilancio anche peché, com’è noto, era il frutto di un lavoro collegiale ampiamente condiviso”. A dirlo in un’intervista a La Stampa è il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri il quale, ora che la legge di bilancio si appresta all’esame del Parlamento, risponde alle critiche di Renzi: “La manovra riduce le tasse per quasi 27 miliardi, mentre alcuni pare facciano del loro meglio per convincere gli italiani che le aumentiamo”.

Gualtieri non nega la possibilità che queste norme vengano modificate dalle Camere: “Noi incoraggeremo questo lavoro della maggioranza e ascolteremo le opposizioni, così come dialogheremo con le forze sociali e produttive e con i settori toccati dalle misure. Abbiamo voluto concludere la fase di preparazione proprio per consentire al Parlamento di svolgere pienamente il proprio compito. D’altronde – aggiunge – io per primo sono consapevole che alcune misure richiedono approfondimento e miglioramenti”.

Gualtieri garantisce poi che vi siano le coperture e che per quanto riguarda la lotta all’evasione fiscale, si tratta di “una battaglia che sembra uscita dall’agenda e che invece considero una delle ragioni per cui vale la pena stare al governo, una questione di giustizia sociale imprescindibile davanti alla montagna di 109 miliardi di evasione”.

Pd: “Ascoltare Gualtieri, non fare opposizione al posto di Salvini”

“Ha ragione il ministro Gualtieri, tutta la maggioranza dovrebbe raccogliere il suo invito evitando di parlare in maniera distorta di qualcosa che nei fatti non esiste. Lasciamo l’opposizione a Salvini”. Così Pietro Bussolati, della segreteria nazionale Pd.

Di Maio difende plastic tax: “E’ una scossa per l’ambiente”

“La Plastic tax, come la chiamano, serve a dare una scossa, serve a invertire la rotta“: lo ha affermato Luigi Di Maio che su Fb ha difeso la nuova tassa. “Non promuovi l’ambiente parlando, lo promuovi facendo delle scelte”, ha osservato il capo politico di M5s, “i soldi di uno Stato non sono infiniti, vanno redistribuiti e la politica serve a questo, appunto, a fare delle scelte. Il M5s la sua scelta l’ha fatta tanto tempo fa: difendere l’ambiente, introdurre nuovi meccanismi per rimettere la nostra economia su un binario più sostenibile e continuare a crescere”.

Anzaldi (Italia Viva) replica a Gualtieri: “Fanno retromarcia sulle tasse ma il cattivo è Renzi”

“Il ministro Gualtieri annuncia retromarcia e modifiche sulla plastic tax, ascoltando anche quello che dice il governatore Bonaccini. La viceministra Castelli annuncia retromarcia sulla tassa alle auto aziendali, dicendo che lei non la voleva così. Ma il cattivo è Matteo Renzi che ha posto con forza l’insensatezza di mettere queste dannose nuove tasse, che colpiscono cittadini e aziende senza dare alcun contributo concreto ed efficace alla tutela dell’ambiente”.

A scriverlo su Facebook è il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi commentando le apertrure di Gualtieri a riguardo delle norme contestate in manovra come la plastic tax. “Più onestà intellettuale – conclude Anzaldi – meno fuoco amico e polemiche inutili contro Italia Viva”.

Fonte: Ansa, AdnKronos, Agi