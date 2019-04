ROMA – Lo aveva promesso e lo ha fatto: l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha iniziato a chiedere i danni “per le infamie che ho ricevuto in questi anni”, ha annunciato nella sua eNews.

La linea era stata anticipata lo scorso febbraio durante la presentazione del suo libro “Un’altra strada”, con l’annuncio di una prima azione legale contro il giornalista Marco Travaglio. In particolare l’ex segretario del Pd contesta l’apparizione del direttore del Fatto Quotidiano nel programma di La7 Tagadà condotto da Tiziana Panella in cui Travaglio è apparso in collegamento dal suo studio nella redazione del giornale con alle spalle un rotolo di carta igienica goffrato dal viso di Renzi.

“Avevo promesso di iniziare a chiedere i danni per le infamie che ho ricevuto in questi anni. E vi avevo garantito che vi avrei tenuti informati”, scrive Matteo Renzi nella sua eNews, “i primi dieci atti formalmente predisposti oggi sono contro: 1) Piero Pelù per avermi definito in diretta TV al concertone “boy-scout di Licio Gelli”; 2) Marco Travaglio per le immagini offensive in uno studio TV; 3) Il Fatto Quotidiano per avermi attribuito la realizzazione di leggi “ad cognatum”; 4) la giornalista Rai Costanza Miriano per aver sostenuto che i bambini morti in mare sono morti per colpa “di un porto aperto da Renzi”; 5) lo chef Vissani per avermi definito “peggio di Hitler”; 6) la giornalista D’Eusanio, per avermi insultato in TV; 7) il ministro Trenta e la senatrice Lupo, per le dichiarazioni sull’aereo di Stato; 8) Il Corriere di Caserta per un editoriale ancora sull’aereo di stato; 9) Panorama, sulla vicenda Paita – alluvione di Genova; 10) chi mi ha accusato di essere un ladro per la vicenda banche”.

“Ovviamente è solo l’inizio – conclude il senatore Pd -: qualsiasi vostra ulteriore segnalazione sarà passata agli avvocati per l’apertura di cause di risarcimento civile. Vi terrò informati sul quantum e sulla destinazione dei risarcimenti”. (Fonte: Ansa)