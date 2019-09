ROMA – Riccardo Fraccaro è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte bis. Il nodo è stato sciolto il 4 settembre quando il premier incaricato ha presentato la sua squadra per il governo M5s-Pd al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fraccaro, classe 1981, è stato ministro dei Rapporti col Parlamento del governo giallo-verde. Nato a Montebelluna, si è laureato in giurisprudenza con indirizzo internazionale, per poi lavorare in una società di servizi energetici. Il sottosegreterio è stato tra i fondatori dei meetup M5s di Trento nel 2010, per poi entrare a fare parte nel 2016 della squadra di supporto ai Comuni e nel Collegio dei probiviri dei Cinque stelle. È stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 2013.

Da ministro, Fraccaro ha sostenuto con forza la legge sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del M5s, approvata l’11 luglio al Senato ma rimasta in sospeso a causa dell’apertura della crisi di governo.