Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: “Se fossi residente in Italia non avrei dubbi e voterei per Berlusconi” (foto Ansa)

Non è ben chiara la connessione ma sul palco della convention di Forza Italia a Napoli all’improvviso è salito anche Ronn Moss, l’attore che interpreta Ridge nella soap Beautiful. Insomma: mascellone.

Le parole dell’attore

“Sono molto felice di essere qui – ha detto l’attore salendo sul palco – e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui”. Nel suo intervento Moss ha testimoniato anche il suo amore per la Puglia che lo ha portato di recente a investire in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli.

“Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore – ha raccontato – c’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regioni italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà”.

Il post di Berlusconi

Silvio Berlusconi poi ovviamente non si è fatto perdere l’occasione e ha postato’sui social una foto che lo ritrae con l’attore statunitense scrivendo: “Grazie a Ronn Moss per le sue parole e per aver voluto partecipare alla convention di Forza Italia a Napoli. Beautiful”.